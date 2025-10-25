क्रीडा

ICC Womens World Cup 2025 : ठरलं! भारत सेमीफायनलमध्ये अपराजित ऑस्ट्रेलियाशी भिडणार; द. आफ्रिकेला हरवत कांगारूं पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल...

India vs Australia Semifinal Confirmed : गुणतालिकेत भारतीय संघ आता चौथ्या स्थानावर आहे. तर आज दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत ऑस्ट्रेलियाने अव्वल स्थान पक्क केलं आहे. त्यामुळे पहिल्या सेमिफायनलमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया भिडणार हे निश्चित झालं आहे.
महिला क्रिकेट विश्वकप स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत गुणतालिकेत अव्वल स्थान निश्चित केलं आहे. ऑस्ट्रेलियाने आपली विजयी मालिका कायम ठेवली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ऑस्ट्रेलियाच्या या विजयासह सेमिफायनलच्या लढतीही निश्चित झाल्या आहेत. त्यानुसार पहिल्या सेमिफायनलमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया तर दुसऱ्या सेमिफायनल मध्ये इंग्लड-दक्षिण आफ्रिका एकमेकांना भिडणार आहेत.

