ICC Womens World Cup 2025 : ठरलं! भारत सेमीफायनलमध्ये अपराजित ऑस्ट्रेलियाशी भिडणार; द. आफ्रिकेला हरवत कांगारूं पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल...

महिला क्रिकेट विश्वकप स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत गुणतालिकेत अव्वल स्थान निश्चित केलं आहे. ऑस्ट्रेलियाने आपली विजयी मालिका कायम ठेवली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ऑस्ट्रेलियाच्या या विजयासह सेमिफायनलच्या लढतीही निश्चित झाल्या आहेत. त्यानुसार पहिल्या सेमिफायनलमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया तर दुसऱ्या सेमिफायनल मध्ये इंग्लड-दक्षिण आफ्रिका एकमेकांना भिडणार आहेत. .भारतानं न्यूझीलंडचा पराभव करत सेमिफायनलचं तिकीट पक्क केला आहे. गुणतालिकेत भारतीय संघ आता चौथ्या स्थानावर आहे. तर आज दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत ऑस्ट्रेलियाने अव्वल स्थान पक्क केलं आहे. आयसीसीच्या नियमानुसार गुणतालिकेतील पहिला आणि चौथ्या क्रमांकावरील संघात पहिली सेमिफायलन होणार आहे..ICC Womens World Cup 2025 : स्पर्धेत राहण्यासाठी टीम इंडिया स्ट्रॅटेजी बदलणार? दोन पराभवानंतर हरमनप्रीत कौरला कठोर निर्णय घ्यावेच लागणार....गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलिया १३ गुणांसह पहिल्या स्थानावर आहे. दक्षिण आफ्रिका १० गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. याशिवाय इंग्लड ९ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर तर भारत ६ गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भारताचा आणखी एक सामना बाकी आहे. हा सामना बांगलादेशविरुद्ध होणार असून या सामन्यात भारताने विजय मिळवला, तरी भारताचे एकूण ८ गुण होतील, याचा अर्थ भारतीय संघ चौथ्या स्थानी कायम राहणार आहे..याशिवाय इंग्लडचा एक सामना बाकी आहे. त्यांचे एकूण ९ गुण असून त्यांना गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानी पोहोचण्याची संधी आहे. मात्र, हा सामना आता केवळ औपचारिकता असून दुसऱ्या सेमिफायन इंग्लड-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होणार हे आता निश्चित झालं आहे..Womens World Cup 2025: इंग्लंडचा श्रीलंकेवर विजय, नॅट स्किव्हर ब्रंटचे शतक.आजच्या सामन्याबाबत बोलायचं झाल्यास, ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेवर ७ गडी राखून विजय मिळवला आहे. ऑस्ट्रेलियान नाणेफेक जिंकत दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. मात्र, आफ्रिकेच्या डावाची सुरुवात खराब झाली. ३२ धावांवर असताना आफ्रिकेला पहिला धक्का बसला. त्यानंतर त्यांचा डाव पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला. आफ्रिकेला केवळ ९७ धावांपर्यंत मजल मारता आली. प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाने १६.५ षटकात ३ गडी गमावत हे लक्ष्य पार केलं..