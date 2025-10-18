ODI ऐवजी T20 मॅच! लंकेला नमवून दक्षिण आफ्रिकेचा विजयी चौकार, भारताची धाकधूक वाढली, टॉप४ चं गणित बिघडणार?

महिला विश्वकप स्पर्धेतील १८व्या लीग सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने श्रीलंकेचा १० गडी राखून पराभव केला आहे. या विजयासह दक्षिण आफ्रिकेने सलग चौथा विजय नोंदवत गुणतालिकेत दुसरे स्थानही पटकावलं आहे. पावसामुळे हा सामना २० षटकांचा खेळवण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे आफ्रिकेच्या या विजयाने भारताची धाकधूक वाढली असून भारताचं टॉप ४ मधील स्थान धोक्यात आलं आहे. .या सामन्यात श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पहिल्या १२ षटकांत श्रीलंकेने २ गडी गमावत केवळ ४६ धावा केल्या. मात्र, त्यानंतर पावसामुळे खेळ थांबवण्यात आला. जवळपास पास तासांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर सामना पुन्हा सुरु झाला. मात्र, हा सामना २०-२० षटकांचा होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. त्यामुळे श्रीलंकेने २० षटकांत ७ गडी गमावत १०५ धावांचं लक्ष्य ठेवलं..ICC Womens World Cup 2025 : स्पर्धेत राहण्यासाठी टीम इंडिया स्ट्रॅटेजी बदलणार? दोन पराभवानंतर हरमनप्रीत कौरला कठोर निर्णय घ्यावेच लागणार....श्रीलंकेकडून विश्मी गुणरत्नेने सर्वाधिक 34 धावा केल्या. पण याशिवाय इतर कोणत्याही फलंदाजाला २० धावांचा टप्पा गाठता आला नाही. दक्षिण आफ्रिकेकडून मारिजाने कॅप आणि नॉनकुलुलेको म्लाबा यांनी प्रत्येकी ३ गडी बाद केले. तर मसाबाता क्लासने २ आणि नादिन डी क्लर्कने १ विकेट घेतली..डकवर्थ-लुईस नियमांनुसार दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी १२१ धावांचे लक्ष्य देण्यात आले. पण कर्णधार लॉरा वोल्वार्डट आणि तझ्मिन ब्रिट्स यांच्या आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर हे ऑफ्रीकेने हे आव्हान सहज पार केलं. लॉराने ४७ चेंडूत ८ चौकारांसह नाबाद ६० धावा केल्या, तर तझ्मिनने ४२ चेंडूत नाबाद ५५ धावांची खेळी केली. या दोघींनी अवघ्या १४.५ षटकांत १२१ धावांचा टप्पा गाठत संघाला १० गडी राखून विजय मिळवून दिला..दरम्यान, आफ्रिकेच्या या विजयाने भारताची धाकधूक वाढली आहे. भारताचं टॉप ४ मधील स्थान धोक्यात आलं आहे. गुणतालिकेबाबत बोलायचं झाल्यास ऑस्ट्रेलियाकडे ९ गुण आहेत. त्यांनी यापूर्वीच सेमीफायनलचं तिकीट निश्चित केलं आहे. तर आफ्रिका ८ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्यांना आणखी सामने बाकी आहेत. यापैकी एक सामना जरी जिंकला, तरी त्यांची सेमीफायनची वाट मजबूत होणार आहे..Womens World Cup 2025: इंग्लंडचा श्रीलंकेवर विजय, नॅट स्किव्हर ब्रंटचे शतक.याशिवाय इंग्लंडने ७ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे, तर न्यूझीलंडकडे ३ गुण आहेत. आज न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तान सामना आहे. या सामना जिंकत भारताला मागे टाकून चौथ्या स्थानावर पोहोचण्याची संधी न्यूझीलंडकडे आहे. भारताबाबत बोलायचं झाल्यास, भारताने आतापर्यंत चार पैकी दोन सामने जिंकले असून संघ ४ गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहेत. मात्र दक्षिण आफ्रिका व ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या पराभवानंतर भारताची सेमीफायनलची वाटचाल अवघड बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.