ICC WTC Point Table : विराट सेनेची 'टश्शन'; साहेबांचा ताफ्यात 'टेन्शन'!

ICC WTC Point Table Team India on 2nd Position : आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅपियनिशप क्रमवारीत भारतीय संघाने दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे. चेन्नई कसोटीतील पहिल्या कसोटी सामन्यातील पराभवानंतर भारतीय संघ चौथ्या स्थानावर पोहचला होता. मालिकेसह वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप स्पर्धेसाठी पात्र ठरण्यासाठी टीम इंडियाला विजय मिळवणे गरजेचे होते. 317 धावांनी विजय नोंदवत भारतीय संघाने मालिकेत बरोबरी साधत वर्ल्ड टेस्ट्र चॅम्पियनशिपच्या शर्यतीत ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडला मागे टाकले.

न्यूझीलंडचा संघ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये पात्र ठरणारा पहिला संघ ठरला आहे. एका स्थानासाठी तीन संघ सध्या स्पर्धेत आहेत. यात भारतीय संघाची दावेदारी अधिक भक्कम मानली जात आहे. पहिल्या पराभवानंतर भारतीय संघाने दिमाखदार कमबॅक करत क्रिकेटच्या पंढरीत खेळण्यासाठी सज्ज असल्याचे दाखवून दिले.

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील निकालानंतर आयसीसीने आपल्या अधिकृत अकाउंटवरुन आयसीसी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या क्रमवारीचा तक्ता शेअर केलाय. यात न्यूझीलंडचा संघा 5 मालिकेतील 7 विजयासह पहिल्या स्थानावर आहे.

India move to the No.2 position

England slip to No.4

Here's the latest #WTC21 standings table after the conclusion of the second #INDvENG Test! pic.twitter.com/bLNCVyDg4z

— ICC (@ICC) February 16, 2021