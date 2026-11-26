दोहा : भारत अ संघातील युवा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशीच्या झंझावातात मंगळवारी संयुक्त अरब अमिराती संघाचा पालापाचोळा झाला. त्याने अवघ्या ५३ चेंडूंचा सामना करताना २०४ धावांची विक्रमी खेळी साकारली. आता भारत अ संघ उद्या रायझिंग स्टार्स आशियाई करंडकाच्या उपांत्य फेरीमध्ये श्रीलंका अ संघाचा सामना करणार आहे. याप्रसंगी वैभव वैभव सूर्यवंशी सूर्यवंशीच्या वादळी खेळीची उत्सुकता पुन्हा शिगेला पोहोचली आहे. याचसोबत भारत अ संघ सांघिक कामगिरीत यश मिळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसणार आहे..वैभव सूर्यवंशीने संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध ५३ चेंडूंमध्ये २८ षटकार आणि ७ चौकारांसह २०४ धावांची आक्रमक खेळी केली. या खेळीने अनेक विक्रम तर मोडलेच, पण पाकिस्तानविरुद्धच्या दारुण पराभवानंतर भारताला झोकात पुनरागमन करून दिले. .कसोटी क्रिकेटच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात असं घडलं नव्हतं, त्रिशतक अन् ७ विकेटस्... असा विक्रम होणे नाही.या स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात दुबळ्या नेपाळला अवघ्या २६ धावांत गुंडाळल्यानंतर, भारतीय गोलंदाजांना पुढच्या सामन्यांत धावांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आले आहे. पाकिस्तानने भारताविरुद्ध ३०० हून अधिक धावा करत ४८ धावांनी विजय मिळवला, तर संयुक्त अरब अमिरातीने आठ बाद २४९ धावांची चांगली मजल मारली..गोलंदाजांना फारशी मदत नसलेल्या खेळपट्टीवर वैभव सूर्यवंशीने केलेल्या फटकेबाजीमुळे भारताच्या मधल्या फळीला काहीसा दिलासा मिळाला, स्पर्धेच्या निर्णायक टप्प्यावर आयुष बदोनीचा खराब फॉर्म भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे, त्याने आतापर्यंत केवळ दोन आणि धावा केल्या आहेत. तसेच, रिंकू सिंगलाही अद्याप आपली छाप पाडता आलेली नाही, त्याने फक्त नऊ आणि सहा धावा केल्या आहेत..ISPL 2026-27: गोव्यात रंगणार 'इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग'चा चौथा हंगाम! ४४ सामने, ८ संघ; पाहा संपूर्ण माहिती.त्यामुळे भारतीय संघ कर्णधार तिलक वर्मावर अधिक अवलंबून असेल, ज्याने आतापर्यंतच्या दोन्ही सामन्यांत शतके झळकावली आहेत, मात्र पाकिस्तानविरुद्ध त्याने १४९ चेंडूंत केलेले संथ शतक संघासाठी त्रासदायकच ठरले होते..सामना कुठे पाहता येणार? भारत 'अ' विरुद्ध श्रीलंका 'अ' सामना दुपारी ३:३० वाजता सुरू होणार असून 'सोनीलिव्ह' ॲपवर (SonyLIV) हा सामना लाईव्ह पाहता येणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.