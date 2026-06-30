क्रीडा

IND vs ENG 1st T20I: इंग्लंडने पहिला डाव टाकला; खचलेल्या टीम इंडियाला टक्कर देणारी प्लेइंग XI जाहीर; जोफ्रा नसला तरी...

IND vs ENG 1st T20I: England Playing XI Announced : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामनमांच्या टी-२० मालिकेतील पहिला सामना उद्या खेळवला जाणार आहे. त्यासाठी इंग्लंडने त्यांच्या अंतिम अकरा खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे.
England Playing XI Announced

England Playing XI Announced

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

भारताविरुद्ध पाच टी-२० सामन्यांची मालिकेतील पहिल्या सामना उद्या डरहॅम येथे खेळवला जाणार आहे. त्यासाठी इंग्लंडने त्यांच्या अंतिम अकरा खेळाडूंची यादी जाहीर केला आहे. या सामन्यात युवा फलंदाज हॅरी ब्रूक संघाचे नेतृत्व करणार आहे.

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