IND vs NZ 3rd T20: विजयाचे 'वारे' भारताच्या दिशेने? सलग तिसऱ्या विजयासह न्यूझीलंडविरूद्ध मालिका जिंकण्याची संधी

सुनंदन लेलेवेलिंग्टन : न्यूझीलंडची राजधानी वेलिंग्टन शहराला वाऱ्यांचे शहर म्हणून संबोधले जाते. सोसाट्याचा वारा सतत वाहत असतो. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा टी-२० सामना आज याच शहरात होत आहे. भारताने २-० आघाडी घेतलेली असल्यामुळे विजयाचे वारे भारतीय संघाच्या दिशेनेच वाहण्याची अधिक संधी आहे..सोसाट्याचे वारे सतत वाहणाऱ्या वेलिंग्टन या शहरात सामन्याच्या आदल्या दिवशी १२० किलोमीटर प्रति वेगाने वारे वाहत होते. सामन्याच्या दिवशी वाऱ्याचा वेग थोडा कमी होणार असला तरी क्रिकेटपटूंना वेगळेच आव्हान निर्माण करण्या इतपत त्याची ताकद राहणार आहेच. भारतीय संघाला सलग तिसरा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याचे स्पष्ट ध्येय खुणावत आहे..IND vs NZ 3rd T20: संजूसोबत वैभव सूर्यवंशी करणार ओपनिंग? अभिषेक शर्मा नंबर-३वर खेळणार, तिसऱ्या T20 चा प्लॅन माजी खेळाडूने सांगून टाकला!.भारतीय संघाने ख्राईस्टचर्च येथील मैदानावर सराव केला असला तरी उद्याचा सामना वेलिंग्टन येथे होणार आहे. या स्टेडियमवरही वारा गोल गोल फिरत राहतो, ज्याने खेळताना त्रास होतो, असे बोलले जाते..वैभवच्या फलंदाजीकडे लक्षईशान किशन अजून तंदुरुस्त झाला नसल्याने वैभव सूर्यवंशीला अजून एक संधी मिळेल, असे वाटते आहे. हा अपवाद वगळता भारतीय संघात बदल होतील, असे वाटत नाही. वैभव सूर्यवंशीला मात्र या संधीचा फायदा उठवावा लागेल..मॅट हेन्रीसमोर मोठे प्रश्नचिन्हन्यूझीलंड संघातील मॅट हेन्री आणि लॉकी फर्ग्यूसन जायबंदी झाले आहेत आणि सामना खेळणार नाहीत. मॅट हेन्रीच्या पोटरीला झालेली दुखापत गंभीर असल्याचे समजते आहे. इतकी गंभीर की कदाचित मॅट हेन्री आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटलाच रामराम ठोकेल की काय अशी शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.