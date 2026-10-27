क्रीडा

IND vs NZ 3rd T20: विजयाचे 'वारे' भारताच्या दिशेने? सलग तिसऱ्या विजयासह न्यूझीलंडविरूद्ध मालिका जिंकण्याची संधी

IND vs NZ 3rd T20 Update: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा टी-२० सामना आज होणार आहे. यामध्ये विजयाचे वारे भारतीय संघाच्या दिशेनेच वाहण्याची अधिक संधी आहे.
IND vs NZ 3rd T20

IND vs NZ 3rd T20

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुनंदन लेले

वेलिंग्टन : न्यूझीलंडची राजधानी वेलिंग्टन शहराला वाऱ्यांचे शहर म्हणून संबोधले जाते. सोसाट्याचा वारा सतत वाहत असतो. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा टी-२० सामना आज याच शहरात होत आहे. भारताने २-० आघाडी घेतलेली असल्यामुळे विजयाचे वारे भारतीय संघाच्या दिशेनेच वाहण्याची अधिक संधी आहे.

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