IND vs NZ: टीममधून बाहेर ते स्टार परफॉर्मर... रोहित शर्माचा 'तो' गुरुमंत्र टर्निंग पॉईंट ठरला; संजू सॅमसनची चमकदार कमबॅक स्टोरी

संजू सॅमसनने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात अर्धशतकांची हॅटट्रिक केली आहे. त्याने व्हर्च्युअल क्वार्टरफायनलमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध आणि सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडविरुद्ध अर्धशतके झळकावली आहेत. आता संजू सॅमसनने अंतिम सामन्यातही अर्धशतक झळकावले आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडला हरवल्यानंतर भारतीय संघ अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. या विजयाचा सर्वात मोठा हिरो म्हणून संजू सॅमसन उदयास आला. पण या यशामागे माजी कर्णधार रोहित शर्माचा जादुई उत्साह होता. ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जात आहे. सामन्याला अभिषेक शर्माने धमाकेदार सुरुवात केली. तर संजू सॅमसनने थोडे अधिक सावध खेळ केला. त्याने ३३ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील हे त्याचे सहावे अर्धशतक होते. संजूने तीन शतके देखील केली आहेत. त्याने पहिल्याच षटकात षटकार मारून भारताचे खाते उघडले. त्याआधी त्याने सलग चार डॉट बॉल मारले होते. मात्र २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसन शतक हुकला. तो ८९ धावा काढून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. षटकार मारण्याचा प्रयत्न करताना संजू सीमारेषेवर झेलबाद झाला. .IND vs NZ Final: संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन यांची फिफ्टी; भारतीय संघाचे न्यूझीलंडसमोर रेकॉर्ड ब्रेकींग लक्ष्य.संजू सॅमसनने टी-२० विश्वचषकात सलग तीन सामन्यात तीन अर्धशतके झळकावणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत प्रवेश केला आहे. आतापर्यंत भारतासाठी फक्त विराट कोहली आणि केएल राहुल यांनीच ही कामगिरी केली आहे. श्रीलंकेचा दिग्गज गोलंदाज महेला जयवर्धने हा तीन सामन्यात तीन अर्धशतके झळकावणारा पहिला फलंदाज होता. या टी-२० विश्वचषकात श्रीलंकेचा कुसल मेंडिस आणि पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान यांनीही ही कामगिरी केली आहे. यानंतर आता रोहित शर्माने त्याला दिलेला कानमंत्र चर्चेत आला आहे..कोलकाता येथे वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५० चेंडूत ९७ धावांची खेळी केल्यानंतर सॅमसनला अमेरिकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात बेंचवर ठेवण्यात आले. रोहित शर्माच्या धीरामुळे सॅमसन मानसिकदृष्ट्या खचून गेला नाही. संघाबाहेर राहण्याचे दुःख रोहित शर्माला स्वतः माहित आहे. २०११ च्या विश्वचषक संघातून त्याला वगळण्यात आले होते. त्याच्या भूतकाळाची आठवण करून देताना रोहितने सॅमसनबद्दल स्पष्टपणे सांगितले, "मला कधीकधी खेळाडूची नाडी जाणवते. मी स्वतः अशा परिस्थितीतून गेलो आहे. जिथे तुम्ही अशा मोठ्या स्पर्धेत असता आणि तुम्हाला संधी मिळत नाही. अशा वेळी लक्ष केंद्रित करणे आणि योग्य गोष्टी करणे महत्वाचे आहे, संधी गमावून निराश होऊ नका. संजूबद्दल मलाही असेच वाटले.".IND vs NZ Final: संजू सॅमसनला सलग तिसऱ्या सामन्यात शतकाची हुलकावणी! निश्वार्थ खेळीने जिंकली मनं... ५ चौकार व ८ षटकारांचा पाऊस.रोहित पुढे म्हणाला, "तो भारतासाठी सातत्याने खेळत असल्याने आणि विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी त्याला बाहेर बसावे लागले होते. म्हणून मी त्याला फक्त एवढेच सांगू इच्छितो की, ही एक लांब स्पर्धा आहे. भूतकाळात विचित्र गोष्टी घडल्या आहेत. मी त्याला खात्री देऊ इच्छितो की त्याची संधी येईल. नंतर नेमके तेच घडले. त्याने भारतासाठी महत्त्वाच्या सामन्यात एक शानदार खेळी केली. .झिम्बाब्वेविरुद्ध सुपर ८ मध्ये पुनरागमन केल्यानंतर संजू सॅमसनने मागे वळून पाहिले नाही. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या ९७ धावांच्या खेळीनंतर त्याने सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडविरुद्ध ८९ धावांची सामना जिंकून देणारी खेळी केली. त्याने चार सामन्यांमध्ये ७७ च्या सरासरीने २३२ धावा केल्या आहेत. त्याचा स्ट्राईक रेट २०० पेक्षा जास्त आहे.