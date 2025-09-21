IND vs PAK: पाकिस्तानी फलंदाजानं आयसीसीचा मोठा नियम मोडला, कारवाई होणार? सामन्यात नेमकं काय घडलं?

दुबईमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आशिया कप सुपर-४ सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानचा फलंदाज हुसेन तलतने फलंदाजी करताना आयसीसीचा एक मोठा नियम मोडला. ११ व्या षटकात वरुण चक्रवर्ती गोलंदाजी करण्यासाठी आला तेव्हा या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर वरुण आणि यष्टीरक्षक संजू सॅमसनने एलबीडब्ल्यूसाठी अपील केले. पण त्याच क्षणी पाकिस्तानी खेळाडूने मोठी चूक केली. .टीम इंडियाच्या अपीलवर पाकिस्तानी क्रिकेटपटू हुसेन तलतने पंचांना सांगितले की, चेंडू त्याच्या बॅटला लागला आहे. त्याने सहकारी फलंदाज साहिबजादा फरहानसह चेंडूवर तीन धावा काढल्या. आयसीसीच्या नियमांनुसार, एलबीडब्ल्यू अपील दरम्यान चेंडू त्याच्या बॅटला लागला की नाही हे फलंदाज वैयक्तिकरित्या ठरवू शकत नाही; हे नियमांचे उल्लंघन आहे. भारत-पाकिस्तान सामन्याचे पंच अँडी पायक्रॉफ्ट आहेत. ज्यांच्याशी पाकिस्तानी संघाचा मोठा वाद झाला आहे. .IND vs PAK, Asia Cup: पाकिस्तानची दमछाक! साहिबजादा फरहानचे आक्रमण, पण शिवम दुबेने दिला ब्रेकथ्रू.जर पंचांनी हुसेन तलतच्या कृतीची दखल घेतली तर त्याला आयसीसीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड होऊ शकतो. पाकिस्तानी फलंदाज हुसेन तलतने केवळ क्रिकेटच्या नियमांचे उल्लंघन केले नाही, तर त्यानंतरही तो भारताविरुद्धच्या सामन्यात चांगली कामगिरी करू शकला नाही आणि ११ चेंडूत १० धावा काढून बाद झाला. .वरुण चक्रवर्तीने कुलदीप यादवच्या गोलंदाजीवर हुसेन तलतचा शानदार झेल घेतला. कुलदीप यादवने यापूर्वी पाकिस्तानचा एक झेल सोडला होता, परंतु त्याने गोलंदाजी करताना हुसेन तलतला बाद करून त्याची भरपाई केली. पाकिस्तानविरुद्धच्या सुपर-४ सामन्यात कुलदीप यादवने ४ षटकांत ३१ धावा देत एक विकेट घेतली..IND vs PAK: अरे कॅच घेतला रे! संजू सॅमसनने जमिनीलगत झेलला चेंडू, पाकिस्तानी फलंदाजही झाला शॉक; पाहा Video.पाकिस्तानचा डाव संपला. पाकिस्तानने २० षटकांत ५ गडी बाद १७१ धावा केल्या. पहिल्या १० षटकांत पाकिस्तानने १ गडी बाद ९१ धावा केल्या होत्या. तर शेवटच्या १० षटकांत ८० धावा झाल्या. जसप्रीत बुमराहने ४ षटकांत ४५ धावा दिल्या. त्याला एकही विकेट मिळाली नाही. १२ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांनंतर वरुण चक्रवर्तीही विकेटविरहित राहिला. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानने सर्वाधिक ५८ धावा केल्या. फहीम अशरफ आठ चेंडूंत २० धावा काढून नाबाद राहिला. भारताकडून शिवम दुबेने ३३ धावांत दोन गडी बाद केले. त्याने शेवटच्या षटकात १७ धावा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.