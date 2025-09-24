IND vs PAK : इरफान पठाणसह भारताच्या अनेक क्रिकेटपटूची धडाधड पोस्ट; पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळतायेत मीठ, नेमकं प्रकरण काय ?

On this day in 2007, India defeated Pakistan to win the first-ever T20 World Cup : १८ वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी भारतीय संघाने पाकिस्तानचा पराभव करत पहिला टी-२० विश्वचषक जिंकला होता. त्यामुळे आजचा दिवस भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी खास आहे. भारतीय खेळाडूंकडून सोशल मीडियावर पोस्ट करत जुन्या आठवणींना उजाळा दिला जातो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या सुरु असलेल्या आशिया कपमध्ये भारताने दोनदा पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. त्या त्यानंतर आता इरफान पठाण आणि रॉबीन उथप्पा यांनी या आठणीचे फोटो शेअर करत एकप्रकारे पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे..इरफान पठाणने एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. ''२००७ चा तो दिवस होता, याच दिवशी आमचं वर्ल्ड कपं जिंकण्याचं स्वप्न पूर्ण झालं होतं, असं तो म्हणाला. इतकच नाही तर पाकिस्तानला सातत्याने पराभूत करण्याची मालिकाही या दिवसांपासून सुरु झाली होती, असं म्हणत त्याने पाकिस्तानला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. इरफानने २००७ च्या विजयाच्या काही फोटोही या पोस्टबरोबर शेअर केले आहेत..Asia Cup Ind Vs Ban Live Streaming : भारत-बांगलादेश मॅचही बघता येणार मोफत, सबस्क्रीप्शनची गरज नाही; कुठं बघायचा सामना?.याशिवाय माजी क्रिकेटपटू रॉबिन उथप्पानेही सोशल मीडियावर पोस्ट करत जुन्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. ''२४ सप्टेंबर २००७ हा दिवस माझ्या स्मरणात कायमस्वरूपी कोरला गेला आहे. टी-२० विश्वचषक उंचावणाऱ्या संघाचा मी भाग असणे खरोखरच जादुई होते. आमच्यातील विश्वास, एकता आणि ऊर्जा आजही जाणवते. भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी संधी मिळाल्याबद्दल मी नेहमीच कृतज्ञ असेल'', असं तो म्हणाला..दरम्यान, २००७ च्या पहिल्या टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पाच धावांनी पराभव केला होता. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारताने पाकिस्तानसमोर १५७ धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. या सामन्यात गौतम गंभीरने ७५ धावांची खेळी केली होती. तर रोहित शर्मा आणि युवराज सिंग यांनी यांनीही महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं होतं..India vs Bangladesh Asia Cup 2025 : भारताची अंतिम फेरी आजच निश्चित? आज बांगलादेशशी सामना, फिरकीपटूंचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता.भारताच्या १५७ धावांचा पाठलाग करताना पाकिसानची सुरुवात वाईट झाली होती. त्यांचा डाव पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला होता. त्यानंतर अखेर काही षटकात मिसबाह उल हकने पाकिस्तानचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी पाकिस्तानला शेवटच्या षटकात १३ धावांची गरज होती. मात्र, जोगिंदर शर्माने मिसबाहला आऊट करत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. श्रीसंतने त्याचा झेल टीपला होता. या विजयासह भारताने २४ वर्षांच्या आयसीसी ट्रॉफीच्या दुष्काळावरही संपवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.