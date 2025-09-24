क्रीडा

IND vs PAK : इरफान पठाणसह भारताच्या अनेक क्रिकेटपटूची धडाधड पोस्ट; पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळतायेत मीठ, नेमकं प्रकरण काय ?

Irfan Pathan & Robin Uthappa Recall 2007 T20 World Cup Win : सध्या सुरु असलेल्या आशिया कपमध्ये भारताने दोनदा पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. त्या त्यानंतर आता इरफान पठाण आणि रॉबीन उथप्पा यांनी 2007 पाकिस्तानच्या पराभवाचे फोटो शेअर करत पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Irfan Pathan & Robin Uthappa Recall 2007 T20 World Cup

Irfan Pathan & Robin Uthappa Recall 2007 T20 World Cup

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

On this day in 2007, India defeated Pakistan to win the first-ever T20 World Cup : १८ वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी भारतीय संघाने पाकिस्तानचा पराभव करत पहिला टी-२० विश्वचषक जिंकला होता. त्यामुळे आजचा दिवस भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी खास आहे. भारतीय खेळाडूंकडून सोशल मीडियावर पोस्ट करत जुन्या आठवणींना उजाळा दिला जातो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या सुरु असलेल्या आशिया कपमध्ये भारताने दोनदा पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. त्या त्यानंतर आता इरफान पठाण आणि रॉबीन उथप्पा यांनी या आठणीचे फोटो शेअर करत एकप्रकारे पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
World Cup
irfan pathan
robin uthappa
pakistan cricket
Indian cricket team
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com