IND vs SA: भारत-दक्षिण आफ्रिका मालिकेला कधीपासून सुरूवात होणार? जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक, लाईव्ह कुठे पाहता येणार?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील मोठी क्रिकेट लढाई आता काही दिवसांवर आली आहे. १४ नोव्हेंबरपासून कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर दोन्ही संघ आमनेसामने येतील. ही मालिका दोन कसोटी, तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० सामन्यांच्या दीर्घ मालिकेची सुरुवात असेल. ही मालिका जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी (WTC) देखील महत्त्वाची मानली जाते, कारण दोन्ही संघ सध्या गुणतालिकेत पहिल्या चारमध्ये आहेत..या दौऱ्यात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात एकूण १० सामने खेळले जातील. २ कसोटी सामने, ३ एकदिवसीय सामने आणि ५ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने. पहिली कसोटी १४ नोव्हेंबर, कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स येथे आहे. दुसरी कसोटी २२ नोव्हेंबरपासून गुवाहाटीतील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर आहे. गुवाहाटीत होणारा हा पहिला कसोटी सामना असेल..ICC ODI Rankings 2025: आयसीसी 'वनडे' रँकिंग जाहीर! रोहित शर्मा अव्वल क्रमाकांवर कायम; 'टॉप–10'मध्ये भारताचे चार 'बॅट्समन' .महत्त्वाचे म्हणजे, गांधी-मंडेला ट्रॉफी अंतर्गत होणाऱ्या या कसोटी मालिकेसाठी एक खास नाणे जारी करण्यात आले आहे. दोन्ही कसोटी सामन्यांमध्ये नाणेफेक करण्यासाठी हे नाणे वापरले जाईल. कसोटी मालिका संपल्यानंतर तीन एकदिवसीय सामने खेळवले जातील. दोन्ही संघांमधील एकदिवसीय सामने ३० नोव्हेंबरपासून सुरू होतील..पहिला एकदिवसीय सामना - ३० नोव्हेंबर, रांचीदुसरा एकदिवसीय सामना - ३ डिसेंबर, रायपूरतिसरा एकदिवसीय सामना - ६ डिसेंबर, विशाखापट्टणमया तीन सामन्यांद्वारे, भारत येत्या वर्षी होणाऱ्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठीच्या तयारीची चाचणी घेऊ इच्छितो. दोन्ही संघांमधील पाच सामन्यांची टी-२० मालिका ९ डिसेंबरपासून सुरू होईल, जी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी दोन्ही संघांसाठी मोठी परीक्षा असेल.पहिला टी२० - ९ डिसेंबर, कटकदुसरा टी२० - ११ डिसेंबर, चंदीगडतिसरा टी२० - १४ डिसेंबर, धर्मशालाचौथा टी२० - १७ डिसेंबर, लखनौपाचवा टी२० - १९ डिसेंबर, अहमदाबाद.भारतीय संघात परतण्यासाठी रोहित-कोहलीसाठी शेवटचा चान्स! BCCI ने घेतली कठोर भूमिका.कसोटी सामना सकाळी ९ वाजता नाणेफेक, ९:३० वाजता खेळ सुरू होईल. एकदिवसीय सामना दुपारी १:३० वाजता नाणेफेक, सामना दुपारी २ वाजता सुरू होईल. टी२० सामना संध्याकाळी ७ वाजता नाणेफेक, सामना ७:१० वाजता सुरू होईल. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील संपूर्ण मालिका स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केली जाईल..तर त्याचे थेट प्रक्षेपण जिओ-हॉटस्टार अॅपवर पाहता येईल. ही मालिका केवळ क्रिकेट सामन्यापेक्षा जास्त असेल, तर ती प्रतिष्ठेची, रणनीतीची आणि कसोटी क्रिकेटच्या खऱ्या भावनेची लढाई असेल कारण भारत घरच्या मैदानावर चॅम्पियन दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामना खेळणार आहे.