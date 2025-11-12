क्रीडा

IND vs SA: भारत-दक्षिण आफ्रिका मालिकेला कधीपासून सुरूवात होणार? जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक, लाईव्ह कुठे पाहता येणार?

India and South Africa Series: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील क्रिकेटच्या सामन्यांना सुरुवात होणार आहे. पहिला कसोटी सामना १४ नोव्हेंबरपासून ईडन गार्डन्सवर खेळला जाईल.
India and South Africa Series

India and South Africa Series

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील मोठी क्रिकेट लढाई आता काही दिवसांवर आली आहे. १४ नोव्हेंबरपासून कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर दोन्ही संघ आमनेसामने येतील. ही मालिका दोन कसोटी, तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० सामन्यांच्या दीर्घ मालिकेची सुरुवात असेल. ही मालिका जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी (WTC) देखील महत्त्वाची मानली जाते, कारण दोन्ही संघ सध्या गुणतालिकेत पहिल्या चारमध्ये आहेत.

Loading content, please wait...
India
Team India
T20 Series
ODI
India vs South Africa
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com