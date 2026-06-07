क्रीडा

‘सूर्यास्ता’नंतर श्रेयस युगाची ‘वैभव’शाली पहाट, बुमराहला विश्रांती, हार्दीकला वगळले?

India T20 Squad आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यातील टी-२० मालिका, एशियन्स गेम्समधील टी-२० संघ आणि श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारत अ संघ अशा तीन संघांची निवड जाहीर करण्यात आली.
BCCI Reveals Squads for England, Ireland and Asian Games

BCCI Reveals Squads for England, Ireland and Asian Games

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: भारतीय टी-२० संघाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चा प्रत्यक्षात आल्या. टी-२० विश्वकरंडक विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव आता संघातही स्थान टिकवू शकला नाही. त्याच्या ठिकाणी श्रेयस अय्यरची निवड झाली आणि तो थेट कर्णधारही झाला. त्याचबरोबर १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीसाठी आता भारताच्या मुख्य संघाचे दरवाजे उघडले.

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