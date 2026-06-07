‘सूर्यास्ता’नंतर श्रेयस युगाची ‘वैभव’शाली पहाट, बुमराहला विश्रांती, हार्दीकला वगळले?

मुंबई: भारतीय टी-२० संघाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चा प्रत्यक्षात आल्या. टी-२० विश्वकरंडक विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव आता संघातही स्थान टिकवू शकला नाही. त्याच्या ठिकाणी श्रेयस अय्यरची निवड झाली आणि तो थेट कर्णधारही झाला. त्याचबरोबर १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीसाठी आता भारताच्या मुख्य संघाचे दरवाजे उघडले..आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यातील टी-२० मालिका, एशियन्स गेम्समधील टी-२० संघ आणि श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारत अ संघ अशा तीन संघांची निवड जाहीर करण्यात आली. टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा जिंकली असली तरी सूर हरपलेला सूर्यकुमार यादव याला संघातून वगळले जाणार आणि त्याच्या ठिकाणी मुंबईच्याच श्रेयस अय्यरची नियुक्ती होणार यासह आयपीएल स्पर्धा गाजवणाऱ्या वंडरबॉय आणि धडाकेबाज फलंदाज वैभव सूर्यवंशीची आता थेट भारतीय मुख्य संघात निवड होणार, या चर्चा गेल्या आठवडाभर सुरू होत्या. आज त्यावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब झाले..'वैभव अजून खूप लहान', टीम इंडियात निवडीनंतर BCCIने घेतला मोठा निर्णय.श्रेयसचे अडीच वर्षांनंतर पुनरागमनश्रेयस अय्यरने तब्बल अडीच वर्षांनंतर भारतीय टी-२० संघात थेट कर्णधार म्हणून पुनरागमन केले आहे. तो त्याचा अखेरचा टी-२० सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बंगळूरमध्ये ३ डिसेंबर २०२३ रोजी खेळला होता..काय म्हटले श्रेयसबाबत...श्रेयसच्या कामगिरीवर आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून लक्ष ठेवून आहोत. फ्रँचायझी संघांकडूनही त्याने यशस्वी नेतृत्व केलेले आहे, असे श्रेयस अय्यरच्या निवडीबाबत निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर म्हणाले, त्याने आयपीएल जिंकलेली आहे. यंदा चांगल्या सुरुवातीनंतर मात्र त्याच्या पंजाब संघासमोर अडचणी वाढल्या; मात्र त्यातूनही त्याचे नेतृत्व गुण दिसून आले. टी-२० विश्वकरंडक संघात स्थान मिळवण्याच्या तो उंबरठ्यावर होता; परंतु सूर्यकुमार आणि तिलक वर्मा असल्यामुळे श्रेयसला स्थान मिळाले नव्हते. टी-२० प्रकारात नेतृत्व करण्यासाठी तो उत्तम पर्याय आहे, असे आगरकर म्हणाले..सूर्यवंशी ‘गेम चेंजर’अजित आगरकर यांनी वैभव सूर्यवंशीचा उल्लेख गेम चेंजर असा केला. वैभव या लहान वयातही काय करू शकतो, हे आपण सर्वांनीच अनुभवले आहे. आयपीएलमध्ये त्याने त्याच्या राजस्थान रॉयल्स संघाला एकहाती प्लेऑफमध्ये आणले होते. दडपणाखालीसुद्धा त्याच्या क्षमतेची चाचणी झाली होती. त्याने कसा प्रभाव पाडला, हे मी सांगण्याची गरज नाही. केवळ या आयपीएलमध्येच नव्हे तर गत स्पर्धेतही त्याने लक्षवेधक फलंदाजी केली होती. वैभवकडून आता आम्हाला मोठ्या अपेक्षा आहेत, असे आगरकर म्हणाले..वैभव सर्वात लहान खेळाडू१५ वर्षे ७१ दिवस वय असलेला वैभव सूर्यवंशी भारताच्या मुख्य राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवणारा सर्वात लहान खेळाडू ठरला. त्याने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला. सचिनने १६ वर्षे २०५ दिवस हे वय असताना कसोटी पदार्पण केले होते..सूर्यकुमारबाबत...टी-२० विश्वकरंडक जिंकून दिल्यानंतर सूर्यकुमारला संघातून वगळण्याचा निर्णय कठीण होता, असे आगरकर स्पष्टपणे म्हणाले, तो नुकताच विश्वकरंडक विजेता कर्णधार होता; परंतु विश्वकरंडक स्पर्धा जिंकल्यानंतर असे अनेकदा घडत असते. त्यातून चांगला मार्ग कसा काढता येईल, हा विचार आम्ही केला. सूर्यकुमारचा स्वतःचा फॉर्म हासुद्धा कारणीभूत ठरला. तसेच आता पुढील दोन वर्षांचा आणि पुढील विश्वकरंडक स्पर्धेचा विचार करीत आहोत. सूर्याबाबत हा कठोर निर्णय घेताना आम्ही बरीच चर्चा केली; परंतु एका क्षणाला आल्यावर वास्तवाचा विचार करावा लागतो. केवळ आयपीएलमधीलही फॉर्ममुळे आम्ही हा निर्णय घेतलेला नाही, असे आगरकर यांनी सांगितले..हार्दिकला वगळले?अफगाणिस्तानविरुद्धचा कसोटी सामना संपल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका होणार आहे. त्यात हार्दिक पंड्याचा समावेश आहे; मात्र आज जाहीर करण्यात आलेल्या कोणत्याही टी-२० संघात हार्दिकचा समावेश करण्यात आलेला नाही. जसप्रीत बुमरालाही आयर्लंड-इंग्लंड दौऱ्यातून विश्रांती देण्यात आली आहे. मात्र एशियन्स गेमसाठी त्याचा समावेश करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.