Hockey Asia Cup 2025: धडाकेबाज विजयासह भारत अव्वल स्थानी; साखळी फेरीत कझाकस्तानचा धुव्वा

India and China Qualify for Super Four: भारतीय पुरुष हॉकी संघाने आशियाई हॉकी करंडकाच्या साखळी फेरीत कझाकस्तानचा १५-० ने पराभव करत अव्वल स्थान मिळवले. सलग तीन विजयांसह भारतीय संघाने 'सुपर फोर' फेरीत प्रवेश केला आहे.
Updated on

यजमान भारतीय पुरुष हॉकी संघाने आशियाई हॉकी करंडकाच्या अ गटातील साखळी फेरीच्या अखेरच्या लढतीत कझाकस्तानचा १५-०ने असा धुव्वा उडवला आणि सलग तीन विजय व नऊ गुणांसह पहिले स्थान कायम राखले. अ गटामधून भारतीय हॉकी संघासह चीनच्या संघाने 'सुपर फोर' फेरीमध्ये प्रवेश केला.

भारतीय हॉकी संघाने साखळी फेरीमधील तीनही लढतींमध्ये विजय संपादन करताना अ गटामध्ये निर्विवाद वर्चस्व राखले. जपानवर मिळवलेल्या विजयानंतर भारतीय हॉकी संघाचा 'सुपर फोर' फेरीमध्ये प्रवेश झाला होता.

