Hockey Asia Cup 2025: धडाकेबाज विजयासह भारत अव्वल स्थानी; साखळी फेरीत कझाकस्तानचा धुव्वा

यजमान भारतीय पुरुष हॉकी संघाने आशियाई हॉकी करंडकाच्या अ गटातील साखळी फेरीच्या अखेरच्या लढतीत कझाकस्तानचा १५-०ने असा धुव्वा उडवला आणि सलग तीन विजय व नऊ गुणांसह पहिले स्थान कायम राखले. अ गटामधून भारतीय हॉकी संघासह चीनच्या संघाने 'सुपर फोर' फेरीमध्ये प्रवेश केला.भारतीय हॉकी संघाने साखळी फेरीमधील तीनही लढतींमध्ये विजय संपादन करताना अ गटामध्ये निर्विवाद वर्चस्व राखले. जपानवर मिळवलेल्या विजयानंतर भारतीय हॉकी संघाचा 'सुपर फोर' फेरीमध्ये प्रवेश झाला होता. .IND vs PAK, Hockey: ज्युनियर वर्ल्डकप हॉकीसाठी पाकिस्तानचा संघ भारतात येणार!.भारतीय हॉकी संघाला साखळी फेरीच्या अखेरच्या लढतीत विजय मिळवणे आवश्यक होते. कारण आता 'सुपर फोर' फेरीमध्ये भारतीय हॉकी संघ आणखीन आत्मविश्वासाने मैदानात उतरेल.भारतीय हॉकी संघाने कझाकस्तानचा बचाव अगदी सहज भेदला. अभिषेक नैन याने ५व्या, ८व्या, २०व्या व ५९व्या मिनिटाला गोल करीत शानदार कामगिरी केली. सुखजीत सिंग याने १५व्या, ३२व्या व ३८व्या मिनिटाला गोल केले..कर्णधार हरमनप्रीत सिंग याने २६व्या व ४७व्या मिनिटाला गोल करीत पुन्हा एकदा आपली चमक दाखवली. जुगराज सिंगने २४व्या व ३१व्या मिनिटाला गोल केले. अमित रोहिदास, राजिंदर सिंग, संजय राणा व दिलप्रीत सिंग यांनी प्रत्येकी एक गोल केला..मलेशिया, दक्षिण कोरियाची आगेकूचमलेशिया व दक्षिण कोरिया वा देशांनी व गटामधून 'सुपर फोर' फेरीमध्ये प्रवेश केला. मलेशियाने अखेरच्या साखळी फेरीच्या लढतीत चीन तैपईचा १५-० असा धुव्वा उडवला. अशरान हमसानी व अखिमुल्ला अनवर यांनी प्रत्येकी चार गोल करीत ठसा उमटवला. एन. सुमंत्री याने तीन गोल केले.अन्य लढतीत दक्षिण कोरियाने बांगलादेशवर ५-१ असा दमदार विजय साकारला. मलेशियाने तीन विजयांसह नऊ गुणांची कमाई केली, तसेच दक्षिण कोरियाने दोन विजयांसह सहा गुणांची कमाई केली. बांगलादेश व चीन तैपईचे आव्हान साखळीतच संपुष्टात आले..Asia Cup 2025: भारतीय हॉकी संघ जपानवर मात करत ‘सुपर फोर’ फेरीत; हरमनप्रीत पुन्हा चमकला.३ सप्टेंबरपासून 'सुपर फोर' फेरीआता येत्या ३ सप्टेंबरपासून 'सुपर फोर' फेरीला सुरुवात होणार आहे. ३, ४ व ६ अशा तीन दिवसांमध्ये ही फेरी रंगणार आहे. ७ सप्टेंबरला अंतिम फेरीचा सामना रंगणार आहे. 'सुपर फोर' फेरीतील अव्वल दोन संघ अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरतील. उर्वरित दोन देश तिसऱ्या स्थानासाठी एकमेकांना झुंज देताना दिसणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.