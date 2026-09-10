Junior Asia Cup Hockey: तब्बल १९ गोल... भारताच्या पोरींनी उडवली पाकिस्तानची पुरती धुळधाण! सेमीफायनलमध्ये दिमाखात धडक

India vs Pakistan Hockey: चीनमध्ये सध्या महिला ज्युनियन आशिया कप २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत पहिला उपांत्यपूर्व फेरीतचा सामना भारत आणि पाकिस्तान संघांत गुरुवारी पार पडला, ज्यात भारतीय संघाने दणदणीत विजय मिळवला. भारतीय युवा महिला संघाने पाकिस्तानला तब्बल १९-० अशा गोलफरकाने पराभूत केल आणि उपांत्य फेरीत धडक मारली आहे. .Hockey: भारतीय ज्युनियर महिला हॉकी संघाचा मलेशियावर दणदणीत विजय; आशियाई करंडक : एलिट गटात ११-१ने मात; पुरुष संघाची जपानविरुद्ध ३-३ बरोबरी.या सामन्यात भारतीय संघाने पहिल्या मिनिटापासूनच वर्चस्व ठेवले होते. पहिल्याच क्वार्टरमध्ये भारतीय संघाने ५ गोल केले. पहिल्या पाच मिनिटातच भारतीय संघाने दोन पेनल्टी कॉर्नर मिळवले होते, पण त्यावर गोल करता आला नाही. पण पाकिस्तानवर सातत्याने भारतीय खेळाडूंनी दबाव ठेवला होता. अखेर ७ व्या मिनिटाला पुजा साहूने पहिला गोल केला. त्याच्यानंतर ९ व्या मिनिटाला रोशनी ऐंदने मैदानी गोल करत आघाडी वाढवली. ११ व्या मिनिटाला दिनेश कडूने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल केला. १३ मिनिटाला सुखवीर कौरने चौथा गोल केल्यानंतर काही क्षणातच सानिका मानेने पाचवा गोल नोंदवला..दुसऱ्या क्वार्टरमध्येही भारतीय संघाचेच वर्चस्व राहिला. दुसरा क्वार्टर सुरू झाल्यानंतर १६ व्याच मिनिटाला मधू सिदारने मैदानी गोल केला, तर त्यानंतर दोन मिनिटात गीता यादवने भारतासाठी ७ वा गोल नोंदवला. सानिका माने पुन्हा २३ व्या मिनिटाला गोल करत भारताची आघाडी ८-० अशी वाढवली. तनुजा टोप्पोने भारताचा ९ वा गोल नोंदवला, तर २७ व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवर पुजा मलिकने गोल करत पहिल्या हाफमध्येच भारताला १०-० अशी आघाडी मिळवून दिली..तिसऱ्या क्वार्टरला सुरुवात झाल्यानंतर तीनच मिनिटात पौर्णिमा यादवने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल केला. त्यानंतरही आणखी एका पेनल्टी कॉर्नरवर गोल मिळाला, जो मधू सिदारने ३९ व्या मिनिटाला केला. ४० व्या मिनिटाला मिळालेल्या पेनल्टी कॉर्नरवर सुप्रियाने गोल केला..Hockey : एक दोन नव्हे तब्बल १५ गोल! अनमोल इक्काच्या सहा गोलांसह भारताचा तैपेईवर कहर, ज्युनियर आशिया कपच्या सेमीफायनलमध्ये धडक.त्यानंतर अखेरचा क्वार्टरमध्ये तर भारताने ६ गोल नोंदवले. करिष्मा शर्माने स्पर्धतील तिचा पहिला गोल ४८ व्या मिनिटाला या सामन्यात केला. पुढच्याच मिनिटाला पुजा मलिकने गोल केला, तर ५१ व्या मिनिटालाही पुजाने गोल करत आघाडी १६-० अशी वाढवली. ५४ व्या मिनिटाला मिळालेल्या पेनल्टी कॉर्नरवर सुप्रियाने गोल केला. बिनिमा धन हिनेही ५५ व्या मिनिटाला मैदानी गोल केला. सामन्यांच्या अखेरच्या मिनिटाला रोशनीने आणखी एक गोल केला. त्यामुळे भारताने पाकिस्तानला गोल करण्याची एकही संधी न देता १९-० अशा फरकाने हा सामना जिंकला. या संपूर्ण स्पर्धेत भारताने पूर्ण वर्चस्व ठेवलं होतं..आता १२ सप्टेंबर रोजी भारतीय संघ उपांत्य सामना खेळणार आहे. हा सामना कोरिया किंवा मलेशिया यांच्यातील एका संघाविरुद्ध होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.