क्रीडा

India Medal Tally in CWG 2026: 'Gen Z' ची हवा! ज्युदोत ३ ऐतिहासिक पदकं अन् नीरजचे रौप्य... तालिकेत भारत कितव्या क्रमांकावर?

India medal tally Commonwealth Games 2026 today: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारतासाठी आणखी एक संस्मरणीय दिवस ठरला. 'Gen Z' खेळाडूंनी दमदार कामगिरी करत भारताच्या पदकसंख्येत मोठी भर घातली.
India medal tally Commonwealth Games 2026 today

India medal tally Commonwealth Games 2026 today

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Medal Tally CWG 2026: Gen Z Stars Shine : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारतासाठी आणखी एक यशस्वी दिवस ठरला. युवा खेळाडूंनी दमदार कामगिरी करत 'Gen Z' ची ताकद दाखवून दिली. ज्युदोमध्ये भारताने दोन सुवर्ण आणि एक रौप्य अशी तीन ऐतिहासिक पदके जिंकली, तर अॅथलेटिक्समध्ये नीरज चोप्राने रौप्य आणि यश वीर सिंहने कांस्यपदक पटकावले. तेजस्विन शंकरने डेकॅथलॉनमध्ये कांस्य जिंकत भारताच्या पदकसंख्येत आणखी भर घातली. त्यात भारताच्या १० बॉक्सर्सनी आपापल्या गटाची फायनल गाठून शनिवारी १० सुवर्णपदकांची आशा निर्माण केली आहे.

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