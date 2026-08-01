India Medal Tally in CWG 2026: 'Gen Z' ची हवा! ज्युदोत ३ ऐतिहासिक पदकं अन् नीरजचे रौप्य... तालिकेत भारत कितव्या क्रमांकावर?

India Medal Tally CWG 2026: Gen Z Stars Shine : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारतासाठी आणखी एक यशस्वी दिवस ठरला. युवा खेळाडूंनी दमदार कामगिरी करत 'Gen Z' ची ताकद दाखवून दिली. ज्युदोमध्ये भारताने दोन सुवर्ण आणि एक रौप्य अशी तीन ऐतिहासिक पदके जिंकली, तर अॅथलेटिक्समध्ये नीरज चोप्राने रौप्य आणि यश वीर सिंहने कांस्यपदक पटकावले. तेजस्विन शंकरने डेकॅथलॉनमध्ये कांस्य जिंकत भारताच्या पदकसंख्येत आणखी भर घातली. त्यात भारताच्या १० बॉक्सर्सनी आपापल्या गटाची फायनल गाठून शनिवारी १० सुवर्णपदकांची आशा निर्माण केली आहे..शुक्रवारी ज्युदोपटूंनी इतिहास घडवणारा खेळ केला. २३ वर्षीय अस्मिता डे हीने ४८ किलो वजनी गटात कॅनडाच्या हैदी क्वाचचा पराभव करून सुवर्णपदक जिंकले. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा इतिहासातील भारताचे हे ज्युदोतील पहिले पदक ठरले. अस्मिता डे ही सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय ज्युदोपटू ठरली. त्यानंतर ६० किलो वजनी गटात हर्ष सिंगने ऑस्ट्रेलियाच्या जोशुआ कॅत्झचा एकहाती पराभव करून आणखी एका सुवर्णची भर घातली. ५७ किलो वजनी गटातही सुवर्णपदक मिळाले असते, परंतु सात मिनिटे कडवी टक्कर देऊनही यामिनी मोर्यला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. लाल कार्ड मिळाल्याने यामिनीला इंग्लंडच्या ऐकेल्या टॉप्राकविरुद्ध पराभूत जाहीर केले गेले..Commonwealth Games 2026: नीरज चोप्राचे 'सुवर्ण' हुकले, Rumesh Pathirage ने मारली बाजी; पाकड्या अर्शद नदीमची लाज गेली, वाचा काय झालं....मध्यरात्री तेजस्विन शंकरने डॅकेथलॉनमध्ये ऐतिहासिक कांस्यपदक जिंकले. या क्रीडा प्रकारात पदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला. त्याने १०० मीटर, लांब उडी, गोळाफेक, उंच उडी, ४०० मीटर, १०० मीटर अडथळ्याची शर्यत, थाळीफेक, बांबू उडी, भालाफेक व १५०० मीटर शर्यतीत उल्लेखनीय कामगिरी केली आणि एकूण ७९७६ गुणांसह कांस्यपदक पटकावले. व्हिक्टर ८०९६ गुणांसह सुवर्णपदकाचा, तर वॉर्नर ८०३६ गुणांसह रौप्यपदकाचा दावेदार राहिला. भालाफेकील नीरज चोप्राला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले, परंतु यश वीर सिंगने जबरदस्त पुनरागमन करताना कांस्यपदक नावावर केले..india medal tally in commonwealth games 2026भारताने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये आतापर्यंत ५ सुवर्ण, १२ रौप्य व ६ कांस्य अशा एकूण २३ पदकांची कमाई केली आहे. भारत सध्या पदकतालिकेत १०व्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलिया ५५ सुवर्ण, ३० रौप्य व ४३ कांस्य अशा एकूण १२८ पदकांसह अव्वल स्थानी कायम आहे. इंग्लंड ८० पदकांसह दुसऱ्या, तर कॅनडा ५३ पदकांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सुवर्णपदक विजेतेमीराबाई चानू - वेटलिफ्टिंग ( ४८ किलो)दिलीप महादू गावित - टी-४७ १०० मीटर शर्यतशर्मिला - गोळाफेक ( एफ ५७)अस्मिता डे - ज्यूदो ( ४८ किलो)हर्ष सिंग - ज्यूदो ( ६० किलो).TEJASWIN SHANKAR HISTORICAL MEDAL: तेजस्विन शंकरने इतिहास घडवला! खडतर अशा डेकॅथलॉन स्पर्धेत भारताला जिंकून दिले पहिले पदक.रौप्यपदक विजेतेगुरवीर सिंग - १०००० मीटरमोहम्मद बसील एम - टी-४७ १०० मीटर शर्यतसर्वेश कुशारे - उंच उडीश्रीशंकर - लांब उडीऋषिकांत सिंग - वेटलिफ्टिंग ( ६० किलो)राजा मुथूपंडी - वेटलिफ्टिंग ( ६५ किलो)वल्लूरी अजया बाबू - वेटलिफ्टिंग ( ७९ किलो)ज्ञानेश्वरी यादव - वेटलिफ्टिंग ( महिला ५३ किलो)हरजिंदर कौर - वेटलिफ्टिंग ( महिला ६९ किलो)नीरज चोप्रा - भालाफेकयामिनी मोर्य- ज्यूदो ( ५७ किलो)लव्हप्रीत सिंग - वेटलिफ्टिंग ( ११० किलो)कांस्यपदक विजेतेशिल्पा श्याला - गोळाफेक ( एफ ५७)बिंद्यारानी देवी - वेटलिफ्टिंग ( महिला ५८ किलो)झंडू कुमार - पॅरा पॉवरलिफ्टिंग ( हेव्हीवेट)तेजस्विन शंकर - डॅकेथलॉनयश वीर सिंग - भालाफेकसीमा - थाळीफेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.