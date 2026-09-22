क्रीडा

India Men's Badminton : भारताचा पुरुष बॅडमिंटन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत ; बांगलादेशवर ३-०ने विजय

India Defeats Bangladesh 3-0 in Team Event : भारताच्या पुरुष बॅडमिंटन संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सांघिक प्रकारात बांगलादेशचा ३-० असा पराभव करत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. आता भारतासमोर जपानचे आव्हान असणार आहे.
India Men's Badminton

India Men's Badminton

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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इचिनोमिया (जपान) : भारताच्या पुरुष बॅडमिंटन संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सांघिक प्रकारात बांगलादेशचा ३-० असा धुव्वा उडवत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. आता उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत भारतीय पुरुष बॅडमिंटन संघासमोर जपानचे आव्हान असणार आहे.

लक्ष्य सेन-आयबीएन अयमान जमान यांच्यामधील लढत एकतर्फी झाली. लक्ष्य सेन याने २१-४, २१-१२ असा सरळ दोन गेममध्ये विजय मिळवला. त्यानंतर आयुष शेट्टी याने गौराब सिंग याला २१-४, २१-१३ असे अवघ्या २५ मिनिटांमध्ये नमवले.

India Men's Badminton
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किदांबी श्रीकांत याने जुमार अल अमिन याच्यावर २१-१५, २१-९ अशी मात केली. किदांबी श्रीकांत याने २३ मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूवर विजय साकारला.

महिला संघही जपानशी लढणार

भारताच्या महिला बॅडमिंटन संघाने सलामीच्या लढतीत कझाकस्तानवर ३-० असा धडाकेबाज विजय मिळवला. भारतीय महिला बॅडमिंटन संघासमोरही जपानचे आव्हान असणार आहे. भारताच्या दोन्ही संघांच्या उपांत्यपूर्व लढती जपानविरुद्धच होणार आहेत.

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