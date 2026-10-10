Indian Shooters: महाराष्ट्राच्या स्वप्नील कुसाळेवर मदार; विश्वकरंडक नेमबाजी स्पर्धेसाठी भारतीय संघ कैरोत दाखल; सरबजोतकडूनही आशा

कैरो,:ऑलिंपिक कांस्यपदक विजेते स्वप्नील कुसाळेसह सरबजोत सिंग यांच्या कामगिरीवर भारताची मदार असेल. त्यांच्या नेतृत्वाखालील २४ सदस्यीय भारतीय नेमबाजी संघ येथे होणाऱ्या रायफल-पिस्तूल विश्वकरंडक स्पर्धेत सहभागी होणार आहे. या स्पर्धेला उद्यापासून सुरुवात होणार आहे..डेहराडून येथील राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिर पूर्ण केल्यानंतर भारतीय संघ कैरोमध्ये दाखल झाला. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज येथे १ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान हे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. आठवडाभर चाललेल्या या शिबिरात नेमबाजांनी स्पर्धेतील परिस्थितीचा सराव करण्याबरोबरच तांत्रिक कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला..भारत आठ वैयक्तिक ऑलिंपिक प्रकारांसह दोन मिश्र सांघिक प्रकारांत सहभागी होणार आहे. अनुभवी ऑलिंपिकपटू आणि उदयोन्मुख युवा नेमबाजांचा या संघात समावेश आहे.पुरुषांच्या ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन्स प्रकारात स्वप्नील कुसाळे हे भारताचे प्रमुख आकर्षण असेल. त्याच्यासोबत अखिल शेरॉन आणि एड्रियन करमरकर सहभागी होतील. पुरुषांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकारात ऑलिंपियन अर्जुन बबुता भारताच्या पदकाच्या आशा उंचावेल. धनुष श्रीकांत आणि पार्थ मखिजा हे त्याचे सहकारी असतील. बबुताने नवी दिल्ली येथे झालेल्या २०२६ च्या आशियाई नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकले होते..महिलांच्या रायफल प्रकारात अंजुम मौदगिल ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन्स प्रकारात भारताचे प्रतिनिधित्व करेल. आयुषी पोद्दार आणि मानिनी कौशिक यांचाही संघात समावेश आहे. ब्युनोस आयर्स येथील विश्वकरंडक स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकणारी आर्या राजेश बोर्से महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकारात ख्याती चौधरी आणि इस्मिता भोवाल यांच्यासोबत सहभागी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.