क्रीडा

Team India U19: आयसीसी U-19 वर्ल्डकप आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी टीम इंडिया जाहीर; कर्णधारपदाची धुरा कुणाकडे?

Team India U19 South Africa Series: बीसीसीआयने २०२६ च्या ICC पुरुष अंडर-१९ विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मर्यादित षटकांच्या मालिकेसाठी मंडळाने १९ वर्षांखालील संघाचीही घोषणा केली आहे.
Team India U19 South Africa Series

Team India U19 South Africa Series

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) २०२६ च्या ICC पुरुष अंडर-१९ विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मर्यादित षटकांच्या मालिकेसाठी मंडळाने १९ वर्षांखालील संघाचीही घोषणा केली आहे. ज्याचे नेतृत्व वैभव सूर्यवंशी करेल. आयुष म्हात्रे दुखापतीमुळे या मालिकेसाठी अनुपलब्ध असल्याने तो या मेगा इव्हेंटसाठी कर्णधार असेल.

Loading content, please wait...
South Africa
BCCI
ICC
Team India
ICC World Cup
India vs South Africa
U-19 Cricket World Cup
U19 World Cup
Cricket World Cup
Vaibhav Suryavanshi

Related Stories

No stories found.