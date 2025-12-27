Team India U19: आयसीसी U-19 वर्ल्डकप आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी टीम इंडिया जाहीर; कर्णधारपदाची धुरा कुणाकडे?

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) २०२६ च्या ICC पुरुष अंडर-१९ विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मर्यादित षटकांच्या मालिकेसाठी मंडळाने १९ वर्षांखालील संघाचीही घोषणा केली आहे. ज्याचे नेतृत्व वैभव सूर्यवंशी करेल. आयुष म्हात्रे दुखापतीमुळे या मालिकेसाठी अनुपलब्ध असल्याने तो या मेगा इव्हेंटसाठी कर्णधार असेल..ज्युनियर क्रिकेट निवड समितीने आयसीसी पुरुष अंडर-१९ क्रिकेट विश्वचषक २०२६ आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघ निवडला आहे. हा विश्वचषक १५ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये होणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेत, टीम इंडिया ३ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेच्या अंडर-१९ संघाचा सामना करेल. हे सामने ३, ५ आणि ७ जानेवारी रोजी खेळवले जातील..Arjun Tendulkar ला प्रतिस्पर्धी फलंदाजांनी चांगला चोप दिला; नशीब ललित यादव, दीपराज गावकरने संघाला सावरले, ८ धावांनी जिंकवले.आयुष म्हात्रे आणि विहान मल्होत्रा यांना मनगटाच्या दुखापती झाल्या आहेत आणि ते दक्षिण आफ्रिका दौऱ्याला मुकतील अशी घोषणा बीसीसीआयने केली आहे. दोघेही त्यांच्या दुखापतींच्या पुढील व्यवस्थापनासाठी बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडे तक्रार करतील आणि आयसीसी पुरुष अंडर-१९ विश्वचषकासाठी संघात सामील होतील..आयसीसी पुरुष अंडर-१९ विश्वचषकाच्या आगामी आवृत्तीत १६ संघ चार गटांमध्ये विभागले जातील, त्यानंतर सुपर सिक्स टप्पा, उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामना हरारे येथे होईल. पाच वेळा विजेता भारत (२०००, २००८, २०१२, २०१८ आणि २०२२) न्यूझीलंड, अमेरिका आणि बांगलादेशसह गट ब मध्ये ड्रॉ झाला आहे. भारत ५ जानेवारी रोजी बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे अमेरिकेविरुद्ध आपला मोहीम सुरू करेल, त्यानंतर १७ जानेवारी रोजी त्याच ठिकाणी बांगलादेशविरुद्ध आणि २४ जानेवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध सामने खेळेल..Shocking : क्रिकेटच्या सामन्यापूर्वी प्रशिक्षकाचा मृत्यू; खेळाडू मैदानावर उतरणारच होते, तितक्यात घडला धक्कादायक प्रकार.२०२६ च्या आयसीसी पुरुष अंडर १९ विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारताचा १९ वर्षांखालील संघआयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा (उपकर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंग (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. मोहम्मद दीपेश सिंह आणि डी.दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारताचा १९ वर्षांखालील संघवैभव सूर्यवंशी (कर्णधार), आरोन जॉर्ज (उपकर्णधार), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंग (विकेटकीपर), आरएस अम्ब्रिस, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनन, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंग, उद्धव मोहन, राहुल कुमार आणि राहुल कुमार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.