क्रीडा

Hockey World Cup: सामना २६ सेकंदांत वाचवला, पण शूटआउटमध्ये स्वप्न भंगलं! बेल्जियमकडून भारताचा पराभव; आठवे स्थान

Hockey World Cup: अखेरच्या क्षणी हरमनप्रीत सिंगने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करत भारताला सामन्यात परत आणलं. मात्र शूटआऊटमध्ये बेल्जियमने ४-३ असा विजय मिळवत भारताला आठव्या स्थानावर रोखलं.
Hockey World Cup

Hockey World Cup

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाव्रे (बेल्जियम) : कर्णधार हरमनप्रीत सिंगच्या अखेरच्या क्षणी केलेल्या पेनल्टी-कॉर्नरवरील गोलमुळे सामना शूटआउटमध्ये गेला; मात्र सहयजमान बेल्जियमकडून भारताचा ३-४ असा पराभव झाला आणि भारताला विश्वकरंडक हॉकी स्पर्धेत आठव्या स्थानावर समाधान मानण्याची वेळ आली.

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