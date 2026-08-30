Hockey World Cup: सामना २६ सेकंदांत वाचवला, पण शूटआउटमध्ये स्वप्न भंगलं! बेल्जियमकडून भारताचा पराभव; आठवे स्थान

वाव्रे (बेल्जियम) : कर्णधार हरमनप्रीत सिंगच्या अखेरच्या क्षणी केलेल्या पेनल्टी-कॉर्नरवरील गोलमुळे सामना शूटआउटमध्ये गेला; मात्र सहयजमान बेल्जियमकडून भारताचा ३-४ असा पराभव झाला आणि भारताला विश्वकरंडक हॉकी स्पर्धेत आठव्या स्थानावर समाधान मानण्याची वेळ आली..जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या बेल्जियमकडे सामन्याच्या शेवटच्या मिनिटापर्यंत ३-२ अशी आघाडी होती; मात्र अवघे २६ सेकंद शिल्लक असताना भारताला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. हरमनप्रीतने कोणतीही चूक न करता त्याचे गोलमध्ये रूपांतर केले आणि निर्धारित वेळेत दोन्ही संघ ३-३ असे बरोबरीत राहिल्याने सामना शूटआऊटमध्ये गेला..Hockey World Cup: पेनल्टी कॉर्नर ठरले भारताचे अस्त्र! स्वातंत्र्यदिनी वेल्सला हरवत विजयी सुरुवात.शूटआऊटमध्ये शिलानंद लकडा, दिलप्रीत सिंग आणि अभिषेक यांनी भारताकडून आपापल्या संधींचे गोलमध्ये रूपांतर केले; मात्र हरमनप्रीत आणि सुखजीत सिंग यांचे प्रयत्न अपयशी ठरले आणि बेल्जियमने ४-३ असा विजय मिळवला.बेल्जियमकडून टॉम बून, आर्थर डी स्लोव्हर, अलेक्झांडर हेंड्रिक्स आणि रोमन डुवेकोट यांनी शूटआऊटमध्ये गोल केले, तर व्हिक्टर फोरबर्टचा प्रयत्न लक्ष्यापासून दूर गेला..निर्धारित वेळेतील सामन्यात भारताकडून अभिषेकने सुरुवातीला गोल केला. त्यानंतर हरमनप्रीतने दोन गोल केले. बेल्जियमकडून डुवेकोट, ह्यूगो लाबुशेरे आणि निकोलस डी केरपेल यांनी गोल नोंदवले..भारताचे सर्व साखळी सामने नेदरलँड्समध्ये झाले; मात्र हा सामना बेल्जियममध्ये खेळावा लागला. बेल्जियम संघाला पाठिंबा देण्यासाठी स्थानिक प्रेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यातच हवामानही अधिक प्रमाणात थंड होते. तरीही भारताने सुरुवातीला आघाडी घेतली; परंतु सुरुवातीची लय कायम राखता आली नाही..सहाव्या मिनिटाला अभिषेकने भारताला आघाडी मिळवून दिली. सर्कलच्या आतून त्याने मारलेल्या फटक्याला बेल्जियमच्या बचावपटूच्या स्टिकचा स्पर्श झाल्याने चेंडूची दिशा बदलली आणि तो गोलमध्ये गेला..Hockey World Cup 2026: भारताचा विजय हातातून निसटला! पहिल्या हाफमधील पिछाडीनंतर इंग्लंडने फिरवला सामना.यानंतर बेल्जियमने हळूहळू सामन्यावर नियंत्रण मिळवले. २२व्या मिनिटाला डुवेकोटने गोल करीत सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. त्यानंतर अवघ्या एका मिनिटाने लाबुशेरेने पेनल्टी कॉर्नरवर जोरदार ड्रॅग-फ्लिक मारत बेल्जियमला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.