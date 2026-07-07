IND vs ENG: वेगवान गोलंदाजाचा समावेश निश्चित; बिश्नोईला डच्चू मिळण्याची शक्यता; भारत-इंग्लंड आज लढत

नॉटिंगहॅम: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघाला मागील चारपैकी तीन सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. याच पार्श्वभूमीवर आता भारतीय संघ उद्या (ता. ७) यजमान इंग्लंडचा सामना करणार आहे. रवि बिश्नोईच्या एका षटकात २९ धावांची लूट केल्यामुळे दुसऱ्या टी-२० लढतीत पराभवाची नामुष्की ओढवली. आता नॉटिंगहॅम येथील लढतीत एक अतिरिक्त वेगवान गोलंदाज खेळवण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. रवि बिश्नोईला वगळून प्रिन्स यादवला टीम इंडियामध्ये संधी मिळण्याचे संकेत मिळाले आहेत..ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे पार पडलेल्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात भारताचे पारडे जड होते. मात्र रवि बिश्नोईकडून चूक घडली आणि इंग्लंडच्या फलंदाजांनी धडाकेबाज फलंदाजी करीत सामन्याला कलाटणी दिली. रवि बिश्नोई याने तीन ‘बॅकफूट’ नो बॉल टाकले. फिरकी गोलंदाजांकडून अशाप्रकारची चूक होणे म्हणजे गुन्हा होण्यासारखेच. तसेच इंग्लंडमधील वेगवान गोलंदाजांना पोषक असलेल्या खेळपट्टीवर तीन फिरकी गोलंदाजांना खेळवण्याचा संघ व्यवस्थापनाचा निर्णयही या वेळी अंगलट आला. अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती व रवि बिश्नोई या तीन फिरकी गोलंदाजांसह भारतीय संघ मैदानात उतरला होता..वैभव सूर्यवंशीकडे लक्षनॉटिंगहॅम येथे तिसरा टी-२० सामना रंगणार आहे. ही सामना दिवसरात्र असा खेळवण्यात येणार आहे. येथील खेळपट्टी फलंदाजांसाठी पोषक अशी बनवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या फलंदाजीकडे विशेष लक्ष असणार आहे. त्याच्यासोबत सलामीला अभिषेक शर्मा कशाप्रकारे फलंदाजी करतो हेही पाहणे रंजक ठरेल. मागील काही सामन्यांत त्याच्याकडून छान कामगिरी झालेली आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, तिलक वर्मा या मधल्या फळीतील फलंदाजांकडून अद्याप लक्षणीय कामगिरी झालेली नाही..ब्रुक, बेथेल, करणवर मदारइंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुक शानदार फलंदाजी करताना दिसत आहे. जेकब बेथेल याने दुसऱ्या लढतीत सामन्याला कलाटणी देणारी खेळी साकारली. तसेच सॅम करण याने तीन फलंदाज बाद करीत गोलंदाजीत ठसा उमटवला. आता या तीन खेळाडूंकडून पुन्हा एकदा इंग्लंडला आशा असणार आहेत. तसेच इतर खेळाडूंनी आपला खेळ उंचवावा, असे त्यांच्या संघ व्यवस्थापनाला वाटत असावे..तिसरा टी-२० सामनाभारत-इंग्लंड, नॉटिंगहॅमरात्री १०.०० वाजता.प्रिन्स की प्रसिध?भारतीय संघामध्ये तीन वेगवान गोलंदाजांना खेळवण्यात येण्याचे संकेत आहेत. अर्शदीप सिंगच्या षटकात हॅरी ब्रुकने वर्चस्व गाजवले असले तरी त्याला वगळण्यात येणार नाही. जसप्रीत बुमराच्या अनुपस्थितीत त्याच्या अनुभवाचा फायदा संघाला होताना दिसणार आहे. तसेच हर्षित राणालाही संघात कायम ठेवण्यात येण्याची शक्यता आहे. कारण त्याच्याकडे अष्टपैलू खेळाडू म्हणून बघितले जाते. अशा परिस्थितीत तिसरा वेगवान गोलंदाज म्हणून प्रिन्स यादव व प्रसिध कृष्णा यांच्यापैकी एकाला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रिन्स यादव याच्याकडे चेंडू स्विंग करण्याचे कसब असल्यामुळे प्रसिध कृष्णाऐवजी त्याला संघात घेतले जाईल, अशी चिन्ह आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.