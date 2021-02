IND vs ENG: ऐ बापू थारी बॉलिंग...कॅप्टन विराटने केलं अक्षर पटेलचं कौतुक, पाहा Video

अहमदाबाद येथे खेळल्या गेलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात टीम इंडियाने जबरदस्त कामगिरी केली आणि 10 विकेटने इंग्लंडचा पराभव करुन मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेण्यात यश मिळवले. तिसऱ्या कसोटी टीम इंडियाच्या फिरकीपटूंनी कमालीची गोलंदाजी केली. विशेषतः अक्षर पटेलने सामन्यात 11 विकेट घेतल्या. अक्षर पटेलला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सामन्यानंतर हार्दिक पांड्या अक्षर पटेलची मुलाखत घेत होता. त्याचवेळी मध्येच कर्णधार विराट कोहली आला आणि माइक घेऊन गुजरातीमध्ये अक्षरचे कौतुक केले. कोहलीने माइक घेऊन ए बापू थारी बोलिंग कमाल छे, असे म्हटले.

कोहलीचा गुजराती अंदाज ऐकून हार्दिक आणि अक्षर पटेल आश्चर्यचकित झाले आणि त्यांना हसू ही आवरता आले नाही. विराटने गुजराती भाषेत संवाद साधल्याने त्यांना मोठा आनंद झाला. बीसीसीआयने कॅप्टन कोहलीचा हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओला प्रचंड लाइक्स मिळाले आहेत. कोहलीच्या गुजराती संभाषणानंतर हार्दिकनेही फिरकी घेतली आणि कोहली नव्याने गुजराती शिकल्याचे म्हटले.

