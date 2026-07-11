India vs England 5th T20 : पाचव्या टी-२० सामन्यातही भारताचा लाजिरवाणा खेळ; इंग्लंडने दिले २५८ धावांचे आव्हान, बटलर-हॅरी ब्रूकची तुफानी खेळी

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी-२० मालिकेतील पाचवा आणि अखेरचा सामना सध्या सुरू आहे. मात्र, या सामन्यातही भारतीय संघाची गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण निराशाजनक ठरले आहे. इंग्लंडच्या फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला. इंग्लडने २० षटकांत १ बाद २५७ धावांचा मोठा डोंगर उभा केला आहे. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताविरुद्ध इंग्लंडची ही आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या ठरली आहे..भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीलाच इंग्लंडला फिल सॉल्टच्या रूपाने पहिला धक्का बसला. तो अवघ्या ६ धावांवर बाद झाला. मात्र, त्यानंतर जोस बटलर आणि हॅरी ब्रूक यांनी भारतीय गोलंदाजांवर जोरदार हल्ला चढवला. दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी तब्बल २३३ धावांची विक्रमी भागीदारी केली..IND vs ENG, 2nd T20I: अक्षर पटेलने इंग्लंडच्या कॅप्टनला आऊट करत घडवला इतिहास; यापूर्वी कोणत्याही भारतीय फिरकीपटूला जमलं नव्हतं!.टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इंग्लंडकडून कोणत्याही विकेटसाठी झालेली ही सर्वात मोठी भागीदारी ठरली आहे. विशेष म्हणजे, टी-२० इतिहासात इंग्लंडच्या दोन फलंदाजांनी प्रथमच २०० हून अधिक धावांची भागीदारी केली आहे. जोस बटलरने ६४ चेंडूत १३१ धावांची तुफानी खेळी केली. त्याने १२ चौकार आणि ८ षटकार लगावले. याबरोबरच भारताविरुद्ध टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात मोठी वैयक्तिक धावसंख्या करण्याचा विक्रमही त्याने आपल्या नावावर केला आहे. दुसऱ्या बाजूला हॅरी ब्रूकने ४५ चेंडूत नाबाद ९५ धावा करत बटलरला उत्तम साथ दिली..IND vs ENG, 2nd T20I: रवी बिश्नोईची 'ती' चूक महागात पडली! जेकब बेथलच्या आक्रमणामुळे भारताविरुद्ध इंग्लंडचा ऐतिहासिक विजय.भारतीय संघाची गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा कमकुवत दिसले. काही सोपे झेल सुटल्यामुळे इंग्लंडच्या फलंदाजांना मोठी धावसंख्या उभारता आली. गोलंदाजांमध्ये अक्षर पटेल सर्वाधिक महागडा ठरला. त्याने चार षटकांत ६३ धावा दिल्या. प्रिन्स यादवने ६०, सूर्यांश शेडगेने ३९, प्रसिद्ध कृष्णाने ३८ आणि अर्शदीप सिंगने ३३ धावा दिल्या. शिवम दुबेने दोन बळी घेतले. हा सामना जिंकण्यासाठी भारतीय संघाला २५८ धावांची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.