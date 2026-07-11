India vs England ODI : इंग्लंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेपूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का, स्टार खेळाडू मालिकेतून बाहेर, कारण काय?

इंग्लंडविरुद्ध तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका १४ जुलैपासून सुरु होणार आहे. त्यापू्र्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. युवा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा दुखापतीमुळे संपूर्ण वनडे मालिकेतून बाहेर पडला आहे. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे त्याला विश्रांती घ्यावी लागणार असून, त्याच्यावर आता बंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये उपचार करण्यात येणार आहे. .भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुलसह इतर खेळाडू इंग्लंडमध्ये दाखल झाले असून त्यांनी बर्मिंगहॅममध्ये सरावालाही सुरुवात केली आहे. मात्र, मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वीच हर्षित राणाच्या दुखापतीची बातमी समोर आल्याने संघ व्यवस्थापनाची चिंता वाढली आहे..IND vs ENG 1st ODI: भारत-इंग्लंड वनडे मालिका 'या' तारखेपासून ; जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल फ्री पहिली मॅच....मिळालेल्या माहितीनुसार, हर्षितच्या बायसेप्स फेमोरिस स्नायूमध्ये ग्रेड-१ टिअर असल्याचे निदान झाले आहे. तो पुन्हा मैदानात कधी परतेल, याबाबतचा निर्णय त्याच्या प्रकृतीतील सुधारणा आणि मेडिकल रिपोर्टनंतरच घेतला जाणार आहे..IND vs ENG : भारतीय संघाचा स्टार खेळाडूच्या फिटनेसची चिंता कायम; शुभमन गिल, लोकेश राहुल यांनी घेतला निर्णय.खरं तर टी-२० विश्वचषकापूर्वी गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे त्याला चार महिन्यांहून अधिक काळ क्रिकेटपासून दूर राहावे लागले होतं. त्यामुळे तो आयपीएल २०२६ हंगामालाही मुकला होता. त्यानंतर त्याने आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत पुनरागमन केले. तसेच इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० सामन्यांमध्येही त्याला संधी मिळाली. मात्र, आता त्याला पुन्हा दुखापतीचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे इंग्लंडविरुद्धच्या चौथ्या आणि पाचव्या टी-२० सामन्यात तो खेळू शकला नाही. अशातच दुखापतीमुळे वनडे मालिकेलाही तो मुकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.