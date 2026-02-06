क्रीडा

U-19 World Cup Final : भारताला सहाव्या विजेतेपदाचा ध्यास; आज इंग्लंडविरुद्ध अंतिम सामना; टीम इंडियाने किती वेळा जिंकलाय वर्ल्डकप?

U-19 World Cup Final India vs England : सर्वाधिक पाच वेळा अजिंक्यपद पटकावणाऱ्या भारताच्या युवा संघाला आता सहाव्या जेतेपदाचा ध्यास लागून राहिला आहे. भारताच्या युवा संघासमोर आज (ता. ६) होत असलेल्या अंतिम फेरीच्या लढतीत इंग्लंडच्या युवा संघाचे आव्हान असणार आहे.
आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या युवा संघाने उपांत्य फेरीच्या लढतीत अफगाणिस्तानच्या युवा संघाला पराभूत करताना १९ वर्षांखालील विश्‍वकरंडकाची अंतिम फेरी गाठली. भारताच्या युवा संघाने दहाव्यांदा या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली आहे. सर्वाधिक पाच वेळा अजिंक्यपद पटकावणाऱ्या भारताच्या युवा संघाला आता सहाव्या जेतेपदाचा ध्यास लागून राहिला आहे.

