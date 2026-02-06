U-19 World Cup Final : भारताला सहाव्या विजेतेपदाचा ध्यास; आज इंग्लंडविरुद्ध अंतिम सामना; टीम इंडियाने किती वेळा जिंकलाय वर्ल्डकप?

आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या युवा संघाने उपांत्य फेरीच्या लढतीत अफगाणिस्तानच्या युवा संघाला पराभूत करताना १९ वर्षांखालील विश्वकरंडकाची अंतिम फेरी गाठली. भारताच्या युवा संघाने दहाव्यांदा या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली आहे. सर्वाधिक पाच वेळा अजिंक्यपद पटकावणाऱ्या भारताच्या युवा संघाला आता सहाव्या जेतेपदाचा ध्यास लागून राहिला आहे. .भारताच्या युवा संघासमोर आज (ता. ६) होत असलेल्या अंतिम फेरीच्या लढतीत इंग्लंडच्या युवा संघाचे आव्हान असणार आहे. इंग्लंडच्या संघाने गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाच्या युवा संघाला पराभूत करून फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. १९९८नंतर या स्पर्धेता विजेता होण्याचा प्रयत्न त्यांचा संघ करताना दिसणार आहे. भारतीय संघातील फलंदाजांनी दबावाखाली आपला खेळ उंचावला आहे..U19 World Cup: विश्वविक्रमासह भारतीय संघ फायनलमध्ये! अफगाणिस्तानला नमवले, आता जेतेपदासाठी इंग्लंडशी भिडणार.आयपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी याने तीन अर्धशतकांसह २६४ धावा फटकावल्या आहेत. विहान मल्होत्रा याने एक शतकासह २१० धावा फटकावल्या आहेत. अभिज्ञान कुंडू याने दोन अर्धशतकांसह १९९ धावा केलेल्या आहेत. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या उपांत्य फेरीच्या लढतीत ॲरोन जॉर्ज व कर्णधार आयुष म्हात्रे हे फलंदाजही फॉर्ममध्ये आले आहेत. ॲरोन जॉर्ज याने ११५ धावांची खेळी केली, तर आयुष म्हात्रे याने ६२ धावांची खेळी केली..गोलंदाजही फॉर्ममध्येभारतीय संघातील गोलंदाजांकडून प्रभावी कामगिरी करण्यात आलेली आहे. दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल व आर. एस. अंबरिश यांच्या खांद्यावर भारतीय वेगवान गोलंदाजीची धुरा अवलंबून आहे. हेनिल पटेल याने भारतासाठी सर्वाधिक ११ फलंदाज बाद केले आहेत. आर. एस. अंबरिश याने आठ फलंदाज बाद केलेले आहेत. कनिष्क चौहान व खिलान पटेल या फिरकी गोलंदाजांकडून अपेक्षा आहेत. आयुष म्हात्रे हा पार्टटाइम गोलंदाज म्हणून ठसा उमटवत आहे. अर्थात खेळपट्टी बघितल्यानंतरच संघामध्ये वेगवान व फिरकी गोलंदाजांचे प्रमाण कसे असावे, हे ठरवण्यात येणार आहे..U19 Team India: मी आहे काळजी नको... वैभव सूर्यवंशीचं सिक्स मारून अर्धशतक केल्यानंतर सूर्या स्टाईल सेलिब्रेशन; Video Viral.तगडे प्रतिस्पर्धीइंग्लंडने या स्पर्धेमध्ये छान कामगिरी केली आहे. बेन मायेस याने ३९९ धावा फटकावल्या आहेत. थॉमस रे याने २९९ धावा केल्या आहेत. मॅनी लम्सडेन याने १५ फलंदाज बाद केले आहेत.आजची अंतिम फेरीची लढत : भारत-इंग्लंड, हरारे दुपारी १ वाजल्यापासूनभारताची आतापर्यंतची विजेतेपदे : २०००, २००८, २०१२, २०१८, २०२२इंग्लंडची आतापर्यंतची विजेतेपदे : १९९८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.