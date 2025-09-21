Ind vs Pak Asia Cup 2025 : 'सोनी लिव्ह'चं सबस्क्रीप्शन नाही? तरीही मोफत बघता येणार भारत-पाकिस्तान सामना...पण कसं? वाचा...

Watch the Super Four clash live for free on DD Sports without SonyLiv subscription : आशिया कपमध्ये शनिवारपासून सुपर ४ च्या सामन्यांना सुरुवात झाली आहे. शनिवारी बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका सामना पार पडल्यानंतर आज भारत पाकिस्तान यांच्यात लढत होणार आहे. आशिया कपमध्ये भारत पाकिस्तान दुसऱ्यांदा आमने सामने येत आहेत. साखळी फेरीत पाकिस्तानचा पराभव केल्यानंतर आता सुपर ४ मध्ये दुसऱ्यांदा पाकिस्तानचा पराभव करण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला आहे. .हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाणार असून संध्याकाळी ८ वाजता सामन्याला सुरुवात होईल, त्यापूर्वी ७.३० वाजता नाणेफेक होणार आहे. सोनी स्पोर्ट्स आणि सोनी लिव्ह अॅपवर या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण होणार असून त्यासाठी सब्रक्रिप्शन घ्यावं लागणार आहे. अशावेळी हा सामना मोफत कसा बघायचा असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे..Ind vs Pak Asia Cup 2025 : भारत पाकिस्तान आज पुन्हा आमने-सामने; पायक्रॉफ्ट सामनाधिकारी म्हणून कायम राहणार?.टीव्हीवर सामना कुठे पाहाल?भारत पाकिस्तान सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर थेट प्रसारित केला जाणार आहे. जर तुमच्याकडे टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स पॅकेज असेल, तर तुम्ही हा संपूर्ण सामना सहज पाहू शकाल. याशिवाय ज्यांच्याकडे सोनी लिव्हचे सब्सक्रिप्शन आहे, त्यांना देखील हा सामना सहज बघता येणार आहे..सामना मोफत कसा बघायचा?तुमच्याकडे जर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कचं पॅकेज किंना सोनी लिव्ह अॅपचं सब्रक्रिप्शन नसेल, तरीही तुम्ही हा सामना मोफत बघू शकता. कारण या सामन्याचं प्रक्षेपण डीडी स्पोर्ट्सवर होणार आहे. दूरदर्शन केवळ भारताचे सामने मोफत दाखवत आहे, याशिवाय जियो टीव्ही आणि एअरटेल एक्स्ट्रीम सारख्या प्लॅटफॉर्मवरही सोनी स्पोर्ट्स चॅनेल उपलब्ध आहे, तिथेही तुम्ही विनामुल्य हा सामना बघू शकता..Asia Cup 2025 : पाकचा उलटवार उधळण्याची तयारी; सलग दुसऱ्यांदा पराभव करण्यास भारतीय संघ सज्ज....प्लेईंग ११ मध्ये बदल होणार?दरम्यान, या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेईंग ११ मध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. जसप्रीत बुमराह पुनरागमन जवळपास निश्चित मानलं जातं आहे. याशिवाय वरुण चक्रवर्थीला अंतिम ११ मध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. भारताच्या गोलंदांजांनी तसेच फलंदाजांनी गेल्या काही सामन्याता उत्कृष्ट प्रदर्शन केलं आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यातही भारतीय संघातून अशाच प्रदर्शनाची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.