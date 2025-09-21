क्रीडा

Ind vs Pak Asia Cup 2025 : 'सोनी लिव्ह'चं सबस्क्रीप्शन नाही? तरीही मोफत बघता येणार भारत-पाकिस्तान सामना...पण कसं? वाचा...

How to Watch Ind Vs Pak Match Without SonyLiv Subscription : आज संध्याकाळी ८ वाजता सामन्याला भारत पाकिस्तान सामन्याला सुरुवात होणार असून सोनी स्पोर्ट्स आणि सोनी लिव्ह अॅपवर या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण होणार आहे. अशावेळी हा सामना मोफत कसा बघायचा असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
Shubham Banubakode
Watch the Super Four clash live for free on DD Sports without SonyLiv subscription : आशिया कपमध्ये शनिवारपासून सुपर ४ च्या सामन्यांना सुरुवात झाली आहे. शनिवारी बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका सामना पार पडल्यानंतर आज भारत पाकिस्तान यांच्यात लढत होणार आहे. आशिया कपमध्ये भारत पाकिस्तान दुसऱ्यांदा आमने सामने येत आहेत. साखळी फेरीत पाकिस्तानचा पराभव केल्यानंतर आता सुपर ४ मध्ये दुसऱ्यांदा पाकिस्तानचा पराभव करण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला आहे.

