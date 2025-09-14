पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात अर्शदीप सिंगला संधी मिळणार? कशी असेल भारतीय संघाची प्लेईंग XI?

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Playing XI : आशिया चषकात आज भारत पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. दोन्ही संघांनी त्यांच्या पहिला सामना जिंकत विजयी सुरवात केली आहे. अशावेळी आजचा सामना जिंकत सुपर ४ मधील प्रवेश जवळपास निश्चित करण्याचा दोन्ही संघाचा प्रयत्न असणार आहे. अशातच दोन्ही संघाची प्लेईंग ११ कशी असेल? कुणाला संधी मिळेल? याची चर्चाही क्रिकेट वर्तुळात सुरु आहे. .आजचा सामना दुबईतील आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होणार असून येथील खेळपट्टी फिरकीपटूंना मदत करणारी आहे. सुरुवातीला यावर वेगवान गोलंदाजांनाही मदत मिळण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे फलंदाजांना मात्र या खेळपट्टीवर संघर्ष करावा लागू शकतो, असं सांगण्यात येत आहे..India vs Pakistan Asia Cup 2025 : पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळावा की नाही, भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये चर्चा? नेमकं काय घडतंय?.पहिल्या सामन्यात युएईविरुद्ध भारताने शानदार विजय मिळवला. त्यामुळे भारतीय संघाच्या फलंदाजीत बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, गोलंदाजी एक बदल होऊ शकतो. गेल्या सामन्यात भारताने तीन फिरकीपटू, खेळवले होते. मात्र, या सामन्यात एक फिरकीपटू कमी करून त्याऐवजी अर्शदीप सिंगला संधी मिळण्याची शक्यता आहे..पाकिस्तानबाबत बोलायचं झाल्यास त्यांनीही ओमानविरुद्ध पहिला सामना जिंकला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी गेल्या काही सामन्यांपासून प्लेईंग ११ मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे आजच्या मोठ्या सामन्यासाठी त्यांच्या संघात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. कर्णधार सलमान अली आगा प्रथमच भारतीय संघाशी दोन हात करणार आहे..Ind Vs Pak Asia Cup 2025 : भारताची चिंता वाढली! सरावादरम्यान शुभमन गिलच्या हाताला दुखापत, पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळणार?.भारताची संभाव्य प्लेइंग ११:अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती..पाकिस्तानची संभाव्य प्लेइंग ११ :साहबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर झमां, सलमान अली आगा (कर्णधार), मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस राऊफ, शाहीन शाह आफ्रिदी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.