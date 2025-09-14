क्रीडा

पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात अर्शदीप सिंगला संधी मिळणार? कशी असेल भारतीय संघाची प्लेईंग XI?

Asia Cup 2025 : आजच्या भारत-पाकिस्तान सामन्यात दोन्ही संघाची प्लेईंग ११ कशी असेल? कुणाला संधी मिळेल? याची चर्चाही क्रिकेट वर्तुळात सुरु आहे.
Shubham Banubakode
India vs Pakistan Asia Cup 2025 Playing XI : आशिया चषकात आज भारत पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. दोन्ही संघांनी त्यांच्या पहिला सामना जिंकत विजयी सुरवात केली आहे. अशावेळी आजचा सामना जिंकत सुपर ४ मधील प्रवेश जवळपास निश्चित करण्याचा दोन्ही संघाचा प्रयत्न असणार आहे. अशातच दोन्ही संघाची प्लेईंग ११ कशी असेल? कुणाला संधी मिळेल? याची चर्चाही क्रिकेट वर्तुळात सुरु आहे.

