India vs Pakistan Asia Cup : 'ऑपरेशन सिंदूर'वरून भारताला डिवचणाऱ्या पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी किती धावा केल्या? पाहा स्कोअर कार्ड..

India vs Pakistan: पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानविरुद्ध क्रिकेट खेळावं की नाही, अशी चर्चा सुरु असतानाच काल भारत-पाकिस्तान सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ७ गडी राखून दणदणीत पराभव केला. विशेष म्हणजे यावेळी पाकिस्तानच्या संघात पलगाम हल्ल्यावेळी भारताची खिल्ली उडवणाऱ्या दोन खेळाडूंचाही समावेश होता. या खेळाडूचं प्रदर्शन मात्र, या सामन्यात खराब राहिलं. त्यामुळे सोशल मीडियावर अनेकांनी त्यांना ट्रोल केलं. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट संघातील फहीम अशरफ आणि अबरार अहमद या दोन खेळाडूंनी भारताच्या ऑफरेशन सिंदूरची थट्टा केली होती. फहीम अशरफने इन्स्टाग्राम पोस्ट करत घिबली स्टाईल फोटो शेअर केला होता. ज्यामध्ये एक पाकिस्तानी सैनिक भारतीय महिलेच्या कपाळावर सिंदूर लावताना दिसत होता त्याला त्याने "नवीन अध्याय सुरू झाला.", असं कॅप्शनही दिलं होतं. याशिवाय पाकिस्तानचा गोलंदाज अबरार अहमदनेही २०१९ च्या कॅप्टन अभिनंदन यांच्या सुटकेचा संदर्भ देत हातात चहाचा कप घेऊन फोटो शेअर केला होता. त्याला याने 'सुंदर चहा' असं कॅप्शन दिलं होतं. दोघांच्याही पोस्ट वरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. दरम्यान, काल झालेल्या सामन्यात या दोन्ही खेळाडूचं प्रदर्शन मात्र खराब राहिलं. त्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी दोघांनाही ट्रोल केलं. फहीम अशरफने या सामन्यात १४ चेंडूत केवळ ११ धावांची खेळी केली. त्याला वरुण चक्रवर्तीने पायचीत केलं. तर अबरार अहमदला भोपळाही फोडता आला नाही. याशिवाय त्याने चार षटकं गोलंदाजी ही केली. मात्र, भारतीय फलंदाजांनी त्याच्या गोलंदाजीवर जोरदार फटकेबाजी केली. त्याला एकही विकेट मिळाली नाही. भारतीय फलंदाजांनी त्याला १६ धावा चोपल्या.