India vs Pakistan Asia Cup : 'ऑपरेशन सिंदूर'वरून भारताला डिवचणाऱ्या पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी किती धावा केल्या? पाहा स्कोअर कार्ड..

Pakistan Players Who Mocked Operation Sindoor Fail: पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट संघातील फहीम अशरफ आणि अबरार अहमद या दोन खेळाडूंनी भारताच्या ऑफरेशन सिंदूरची थट्टा केली होती.
Shubham Banubakode
India vs Pakistan: पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानविरुद्ध क्रिकेट खेळावं की नाही, अशी चर्चा सुरु असतानाच काल भारत-पाकिस्तान सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ७ गडी राखून दणदणीत पराभव केला. विशेष म्हणजे यावेळी पाकिस्तानच्या संघात पलगाम हल्ल्यावेळी भारताची खिल्ली उडवणाऱ्या दोन खेळाडूंचाही समावेश होता. या खेळाडूचं प्रदर्शन मात्र, या सामन्यात खराब राहिलं. त्यामुळे सोशल मीडियावर अनेकांनी त्यांना ट्रोल केलं.

