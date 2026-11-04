पाकड्याचं थोबाड फोडलं! भारतीय बॉक्सरने सामन्यापूर्वीच पाकिस्तानी खेळाडूच्या कानाखाली जाळ काढला Video Viral

Indian and Pakistani Boxer viral video: बॉक्सिंगमध्ये भारत आणि पाकिस्तान आमने सामने येणार आहेत. मात्र या सामन्याआधी दुबईत राडा झाला आहे. भारतीय बॉक्सर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असलेल्या मनीष शर्माने पाकिस्तानी प्रतिस्पर्धी रहीम परदेसी याला स्टेजवरच कानशिलात मारली. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या बॉक्सिंग सामन्याआधी घडलेल्या या प्रकाराची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे..मनीष शर्माला हाफ इंजिनिअर या नावाने ओळखलं जातं. दुबईमध्ये फ्युरी बाय द सी मुका बॉक्सिंग या कार्यक्रमाच्या प्रमोशनसाठी दोन्ही बॉक्सर एकत्र आले होते. यावेळी त्यांच्यात फेस-ऑफ झाला. सामन्याआधी दोन्ही खेळाडू एकमेकांसमोर उभे राहून आमनेसामने आले. तेव्हा रहीम परदेसी याने मनीष शर्माला बोलून आणि काही हातवारे करून डिवचण्याचा प्रयत्न केला. यातून वाद वाढला आणि मनीष शर्माचा राग अनावर झाला. मनिष शर्माने स्टेजवरच रहीम परदेसीच्या कानशिलात लगावली..IND vs NZ 1st ODI Live : कोण म्हणतं रोहित शर्मा ३९ वर्षांचा आहे? त्याने डाईव्ह मारून केलेला Run Out पाहाच... Video Viral.मनीषने कानशिलात मारताच कार्यक्रमाच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्यांना धक्का बसला. वाद वाढू नये आणि परिस्थिती आणखी बिघडू नये यासाठी तातडीने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी दोघांना बाजूला केलं. दरम्यान, या घटनेचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून त्यावर उलट सुलट प्रतिक्रिया देत आहेत. काहींनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले..कोण आहे मनीष शर्मा?मनीष शर्मा हा सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असून 'हाफ इंजिनिअर' या नावाने तो ओळखला जातो. सोशल मीडियावरील लोकप्रियतेनंतर बॉक्सिंगमध्येही त्याने आपली ओळख निर्माण केली आहे. मनिष शर्माचा सामना पाकिस्तानी सोशल मीडिया व्यक्तिमत्त्व आणि बॉक्सर रहीम परदेसी याच्याशी ६ नोव्हेंबर रोजी दुबईतील निक्की बीच येथे होणार आहे. सामन्याआधी दोघांमध्ये झालेल्या या वादामुळे आता या लढतीकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.