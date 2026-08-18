Hockey World Cup, IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान १६ वर्षांनी आमने-सामने! दोन्ही संघांसाठी 'करो वा मरो' सामना, कुठे अन् कधी पाहाणार?

India vs Pakistan Hockey World Cup 2026: हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा यंदा महिला आणि पुरुषांची एकत्र बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये १५ ऑगस्टपासून खेळवली जात आहे. या सामन्यात भारतीय पुरुष संघाची कामगिरी संमिश्र झाली आहे. त्यामुळे आता पहिल्या फेरीत पाकिस्तानविरुद्ध होणारा सामना भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा आहे. या स्पर्धेत पहिल्या फेरीसाठी भारतीय पुरुष संघ डी ग्रुपमध्ये आहे. या ग्रुपमध्ये भारतासह वेल्स, इंग्लंड आणि पाकिस्तान हे संघ आहेत. भारताचे पहिले दोन सामने झाले आहेत. आता तिसरा सामना पाकिस्तानविरुद्ध बुधवारी (१९ ऑगस्ट) होणार असून पुढच्या फेरीत जाण्याच्यादृष्टीने हा सामना महत्त्वाचा आहे. .Hockey World Cup: भारतीय संघाने दणादण ६ गोल करत मारलं मैदान! दक्षिण आफ्रिकेचा उडवला धुव्वा.भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यात वेल्सला ३-१ अशा फरकाने पराभूत केले होते. पण त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या सामन्यात ४-२ अशा फरकाने पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे सध्या भारतीय संघ इंग्लंड पाठोपाठ ग्रुप डीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंग्लंड पहिल्या दोन्ही सामन्यातील विजयांमुळे ६ गुण मिळवून अव्वल क्रमांकावर आहेत. वेल्स आणि पाकिस्तान एक पराभव आणि ड्रॉसह तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर आहेत. या ग्रुपमधील पहिले दोन संघ पुढच्या फेरीत जाणार आहेत. त्यामुळे इंग्लंडने पुढच्या फेरीतील प्रवेश निश्चित केला आहे. त्यामुळे या ग्रुपमधून आणखी एक संघाचेच आव्हान कायम राहू शकतं..आता जर भारताने पाकिस्तानला पराभूत केलं, तर भारतीय संघही पुढच्या फेरीत पोहोचेल. पण जर हा सामना पराभूत झाला, तर मात्र भारताचे आव्हान संपेल. तसेच सामना ड्रॉ झाला, तर बाकी सामन्यांच्या निकालांवर अवलंबून रहावं लागेल. त्यामुळे भारतासाठी पाकिस्तानविरुद्धचा सामना करो वा मरो असाच असणार आहे..भारत आणि पाकिस्तान तब्बल १६ वर्षांनंतर वर्ल्ड कपमध्ये आमने-सामने येणार आहेत. आत्तापर्यंत या दोन संघात वर्ल्ड कपमध्ये ५ सामने झाले असून ३ भारताने आणि २ पाकिस्ताने जिंकले आहेत. २०१० मध्ये जेव्हा शेवटचे हे दोन संघ वर्ल्ड कपमध्ये आमने-सामने आलेले, तेव्हा भारताने पाकिस्तानला ४-१ अशा फरकाने हरवले होते. आता १६ वर्षांनंतर पुन्हा हे दोन संघ आमने-सामने आहेत..Hockey World Cup 2026: भारताचा विजय हातातून निसटला! पहिल्या हाफमधील पिछाडीनंतर इंग्लंडने फिरवला सामना.कुठे आणि कधी होणार सामना?भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना बुधवारी आमस्टेलवीन, नेदरलँड्स येथील वॅगनर स्टेडियम येथे होणार आहे. या सामन्याला भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ६.३० वाजता सुरुवात होईल. हा सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या टीव्ही चॅनेल्सवर आणि जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहाता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.