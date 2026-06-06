IND VS PAK: भारताचा पाकिस्तानवर हॉकीत रोमहर्षक विजय; आशियाई स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश

काकामिगाहारा: पहिल्या क्वॉर्टरमध्ये २-३ अशा पिछाडीवर असलेल्या भारताच्या हॉकी संघाने पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर ५-३ असा रोमहर्षक विजय मिळवत आशियाई पुरुष हॉकी करंडकाच्या (१८ वर्षांखालील) अंतिम फेरीत प्रवेश केला. .आता जेतेपदाच्या लढतीत भारतीय संघाला जपानचा सामना करावयाचा आहे. जपानने उपांत्य फेरीच्या लढतीत मलेशियाला ८-१ असे पराभूत केले..Khan Sir Patna Controversy: पोलिसांनी रात्रभर घेतला शोध, खान सर पळत राहिले; कोचिंग गुरूला अटक होणार? की न्यायालयात आत्मसमर्पण?.आशीष ताणी पूर्ती याने १२व्या मिनिटाला भारतासाठी पहिला गोल केला. त्यानंतर आदिलने २७व्या मिनिटाला पाकिस्तानला बरोबरी साधून दिलेला गोल केला. शाहरुख अलीने ३५व्या मिनिटाला भारताला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली. .मात्र, ३७व्या मिनिटाला मुहम्मद अस्लम याने पाकिस्तानला दुसरा आणि ४२व्या मिनिटाला उझेर कुरेशीने तिसरा गोल करून देत त्यांना ३-२ असे पुढे नेले..CJI SuryaKant: लंडनमध्ये सूर्यकांत यांना विचारला असा प्रश्न की कार्यक्रमच थांबला; भारतीय उच्चायुक्तालयाची तीव्र प्रतिक्रिया.आशिषच्या गोलांचा चौकारभारतीय संघ चौथे क्वॉर्टर सुरू होण्याआधी पिछाडीवर होता. त्यानंतर आशीष पूर्ती याने ४९व्या, ५३व्या व ५६व्या मिनिटाला शानदार गोल करताना भारताला दिमाखदार विजय मिळवून दिला. आशीष पूर्ती याने या लढतीत चार गोल करीत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.