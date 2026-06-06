क्रीडा

IND VS PAK: भारताचा पाकिस्तानवर हॉकीत रोमहर्षक विजय; आशियाई स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश

India Defeats Pakistan in High-Voltage Semifinal: भारताने पाकिस्तानवर ५-३ असा थरारक विजय मिळवत आशियाई १८ वर्षांखालील पुरुष हॉकी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
IND VS PAK

IND VS PAK

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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काकामिगाहारा: पहिल्या क्वॉर्टरमध्ये २-३ अशा पिछाडीवर असलेल्या भारताच्या हॉकी संघाने पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर ५-३ असा रोमहर्षक विजय मिळवत आशियाई पुरुष हॉकी करंडकाच्या (१८ वर्षांखालील) अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

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