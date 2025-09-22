Asia Cup 2025 Ind vs Pak : पाकड्यांनी निरपराध भारतीय पर्यटकांना कसं मारलं हेच तो दाखव होता; BCCI, मोदींसाठी ही लज्जास्पद बाब; संजय राऊत संतापले...

Sanjay Raut targets BCCI and Modi government after Pakistan’s Sahibzada Farhan did a firing-style celebration : आशिया कप स्पर्धेतील सुपर फोर फेरीत भारताने पाकिस्तानचा ६ विकेट्सने दणदणीत पराभव केला आहे. हा भारताचा पाकिस्तानविरुद्धचा दुसरा विजय होता. या सामन्यात पाकिस्तानी सलामीवीर फलंदाज साहिबजादा फरहानने केलेलं सेलिब्रेशन चर्चेचा विषय ठरलं. अर्धशतक झळकावल्यानंतर त्याने बॅट बंदुकीप्रमाणे पकडत फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन केलं. यावरुनच आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. अशातच खासदार संजय राऊत यांनी यावरून बीसीसीआय आणि मोदी सरकारला लक्ष्य केलं. .संजय राऊत यांनी एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात भाष्य केलं. ''भारत पाकिस्तान सामन्यात हे घडले आहे. सोहबजादा फरहान याने अर्धशतक लगावताच मैदानात AK 47 प्रमाणे बॅट धरून गोळीबाराची एक्शन केली, पाकड्यानी निरपराध भारतीय पर्यटकांना असे मारले हेच तो त्याच्या कृतीतून दाखवत होता'', अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली..IND vs PAK, Asia Cup: अभिषेक शर्मा - शुभमन गिलच्या वादळाने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; भारताचा सुपर फोरमध्ये पहिला विजय.पुढे बोलताना त्यांनी बीसीसीआय आणि मोदी सरकारलाही लक्ष्य केलं. ते म्हणाले, बीसीसीआय आणि मोदी सरकारसाठी ही लज्जास्पद बाब आहे. भारताचे लष्कर आणि पहेलगाममध्ये मरण पावलेल्या निरपराध नागरिकांचा हा अपमान आहे. अमित शहा यांचे सुपुत्र जय शहा महान आहेत'', अशी टीकाही त्यांनी केली..IND vs PAK, Asia Cup: पाकिस्तानची दमछाक! साहिबजादा फरहानचे आक्रमण, पण शिवम दुबेने दिला ब्रेकथ्रू.दरम्यान, या सामन्यात भारताने भारताने नाणेफेक जिंकत पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं. पाकिस्तानने साहिबजादा फरहान याच्या ५८ आणि सईम अय्युबच्या २१ धावांच्या जोरावर भारतासमोर १७२ धावाचं लक्ष्य ठेवलं. मात्र, भारतीय सलामीवीर शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांनी आक्रमक फलंदाजी केली. अभिषेक शर्माने ३९ चेंडूत ७४, तर शुभमन गिलने २८ चेंडूतल ४७ धावा केल्या. याशिवाय तिलक वर्माने १९ चेंडूत ३० धावांची खेळी करत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.