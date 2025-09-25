'आपण पाकिस्तानशी हस्तांदोलन करायला हवे होते'; भारत-पाक सामन्यावर कारगिल युद्धाचा दाखला देत काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांचं मोठं विधान

Shashi Tharoor on Asia Cup 2025 Statement : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरात तीव्र निषेध सुरू असतानाही 'आशिया कप'मध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यात दोन सामने खेळले गेले. या स्पर्धेत भारतीय संघाने अंतिम फेरीत प्रवेश मिळवला आहे. मात्र, पहिल्या सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला होता. हा प्रसंग सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि देशातील अनेक नागरिकांनी भारतीय खेळाडूंच्या या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला..दरम्यान, काँग्रेस खासदार शशी थरूर (Shashi Tharoor) यांनी या प्रकरणावर महत्त्वाचे विधान केले आहे. ते म्हणाले, 'माझ्या मते, जर आपण पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्याचा निर्णय घेतलाच असेल, तर खेळाडूंनी क्रीडाभावना दाखवायला हवी होती. जर पाकिस्तानशी खेळणेच नको असेल, तर सामना खेळायलाच नको होता; पण एकदा खेळलो, तर त्यांच्याशी हस्तांदोलन करायला हवे होते.'.I Love Mohammad Controversy : 'आय लव्ह मोहम्मद'मुळे देशभर तणाव; नेमका काय वाद? पोलिसांवर झालीये दगडफेक, 500 जणांविरुद्ध गुन्हा.कारगिल युद्धाचा दिला दाखलाशशी थरूर पुढे म्हणाले, '१९९९ मध्ये कारगिल युद्ध सुरू असतानाही आपण इंग्लंडमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध विश्वचषक खेळत होतो. त्या वेळीही आपल्या सैनिकांचे बलिदान सुरू असतानाच आपण मैदानावर पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन केले होते. कारण, क्रीडाभावना ही राजकीय व लष्करी तणावांपेक्षा वेगळी असते.' थरूर यांनी असेही नमूद केले की, जर पाकिस्तानी संघाने पहिल्या सामन्यात अपमान झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा पुन्हा तसाच वर्तन केला असेल, तर हे दोन्ही बाजूंमधील क्रीडाभावनेचा अभाव दाखवते..संपूर्ण प्रकरण काय आहे?गेल्या मे महिन्यात पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले होते, ज्यात अनेक दहशतवादी ठार करण्यात आले. त्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला..आशिया कप २०२५ दुबईमध्ये ९ सप्टेंबरपासून सुरू झाला असून, भारत-पाकिस्तानचा पहिला सामना १४ सप्टेंबर रोजी खेळवला गेला. यापूर्वी देशभरात पाकिस्तानविरुद्ध खेळू नये, असा मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. विविध राजकीय पक्षांनीही याबाबत निषेध व्यक्त केला होता. तथापि, सामना खेळवला गेला. मात्र, भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी कोणताही सौहार्दपूर्ण संवाद साधला नाही, तसेच सामना संपल्यानंतरही हस्तांदोलन झाले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.