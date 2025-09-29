Ind vs Pak : पाकिस्तानचा पराभव करण्याची आणखी एक संधी! दोन आठवड्यांनी भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने, कुठं होईल सामना?

India vs Pakistan Women ODI 2025: यंदाच्या आशिया चषक 2025 मध्ये भारताने पाकिस्तानला तीन वेळा पराभूत केले आहे. साखळी फेरी आणि सुपर 4 मध्ये भारताने पाकिस्तानवर सहज मात केली. त्यानंतर रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यातही भारताने पाकिस्तानला धूळ चारत नवव्यांदा आशिया चषकावर नाव कोरले. महत्त्वाचे म्हणजे, आता या स्पर्धेनंतर अवघ्या दोन आठवड्यांनी भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा आमनेसामने येणार आहेत. त्यामुळे क्रिकेटविश्वात चर्चेला उधाण आले आहे..खरं तर, हा सामना आता पुरुषांऐवजी महिला क्रिकेट संघांमध्ये होणार आहे. लवकरच सुरू होणाऱ्या महिला एकदिवसीय विश्वचषक 2025 स्पर्धेदरम्यान भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लढत होणार आहे. हा सामना 5 ऑक्टोबर रोजी श्रीलंकेतील कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर दुपारी 3 वाजता खेळवला जाणार आहे..Asia Cup Final Drama : भारताच्या विजयानंतर नाट्यमय घडामोडी; मध्यरात्री झालेला ९० मिनिटांचा राडा; जसाच्या तसा वाचा....यंदाची महिला एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धा भारतात होणार आहे. मात्र, पाकिस्तानचा महिला संघ भारतात येणार नसून, त्यांचे सर्व सामने कोलंबो येथे खेळवले जाणार आहेत. जर पाकिस्तानचा महिला संघ उपांत्य फेरी किंवा अंतिम फेरीत पोहोचला, तर हे सामनेही कोलंबोतच खेळवले जाणार आहेत..उद्यापासून, म्हणजेच 30 सप्टेंबरपासून विश्वचषकाचे सामने सुरू होणार असून, भारत आपला पहिला सामना श्रीलंकेविरुद्ध गुवाहाटी येथे खेळणार आहे. तर पाकिस्तान आपला पहिला सामना 2 ऑक्टोबर रोजी बांगलादेशविरुद्ध खेळणार आहे. त्यानंतर भारतीय महिला संघ 9 ऑक्टोबर रोजी विशाखापट्टणम येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आणि 12 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळणार आहे..Asia Cup Champions 2025: भारतीय संघच आशियाचा राजा; पाकिस्तानवर पाच विकेट राखून मात, नवव्यांदा जेतेपदाला गवसणी.याशिवाय, भारतीय संघाचे पुढील सामने अनुक्रमे 19 ऑक्टोबर रोजी इंग्लंड, 23 ऑक्टोबर रोजी न्यूझीलंड आणि 26 ऑक्टोबर रोजी बांगलादेशविरुद्ध होणार आहेत. उपांत्य फेरीचे सामने 29 आणि 30 ऑक्टोबर रोजी, तर अंतिम सामना 2 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.