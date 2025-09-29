क्रीडा

Ind vs Pak : पाकिस्तानचा पराभव करण्याची आणखी एक संधी! दोन आठवड्यांनी भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने, कुठं होईल सामना?

India Pakistan Cricket Rivalry Continues : आशिया कप स्पर्धेनंतर अवघ्या दोन आठवड्यांनी भारत-पाकिस्तान पुन्हा एकदा आमनेसामने येणार आहेत. त्यामुळे क्रिकेटविश्वात चर्चेला उधाण आले आहे. हा सामना कुठं होईल? जाणून घ्या..
India vs Pakistan

India vs Pakistan Women ODI 2025

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

India vs Pakistan Women ODI 2025: यंदाच्या आशिया चषक 2025 मध्ये भारताने पाकिस्तानला तीन वेळा पराभूत केले आहे. साखळी फेरी आणि सुपर 4 मध्ये भारताने पाकिस्तानवर सहज मात केली. त्यानंतर रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यातही भारताने पाकिस्तानला धूळ चारत नवव्यांदा आशिया चषकावर नाव कोरले. महत्त्वाचे म्हणजे, आता या स्पर्धेनंतर अवघ्या दोन आठवड्यांनी भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा आमनेसामने येणार आहेत. त्यामुळे क्रिकेटविश्वात चर्चेला उधाण आले आहे.

India
Pakistan
sports
Cricket News in Marathi
Women Cricket
cricket news today
India vs Pakistan
Cricket Match

