Hockey World Cup: दोनदा आघाडी, पण तरी अखेर चीनविरुद्ध भारताची बरोबरी! पहिल्याच सामन्यात रंगला थरार

Women's Hockey World Cup 2026, India vs China: महिला आणि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात झाली असून भारतीय महिला संघाचा पहिला सामना रविवारी (१६ ऑगस्ट) चीनविरुद्ध झाला. अॅमस्टेलवीन येथे झालेल्या या सामन्यात बरोबरी झाली. भारताने आघाडी घेतली होती. मात्र नंतर चीनने चांगले पुनरागमन करत २-२ अशी बरोबरी साधण्यात यश मिळवले. .Hockey World Cup: पेनल्टी कॉर्नर ठरले भारताचे अस्त्र! स्वातंत्र्यदिनी वेल्सला हरवत विजयी सुरुवात.भारत आणि चीन दोन्ही संघांनी आक्रमक सुरुवात केली होती. भारताने सुरुवातीलाच चीनच्या सर्कलमध्ये प्रवेश करण्यात यश मिळवले, पण चीनच्या गोलकिपरने चांगला बचाव केला. सुरुवातीच्या आक्रमणाचा भारताला फायदा झाला. नवनीत कौरने आठव्या मिनिटाला मैदानी गोल करत भारताला आघाडी मिळवून दिली. पण चीननही सातत्याने भारतीय बचावाला आव्हान देत होते. अखेर पहिल्या क्वार्टरच्या शेवटच्या मिनिटात चीनला पेनल्टी स्ट्रोक मिळाला, ज्याचा फायदा चीनच्या झांग यिंगने घेतला आणि बरोबरी साधली..दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये चीनने चांगली सुरुवात केलेली, पण भारताने त्यांची लय पुन्हा मिळवली. भारतीय संघ सातत्याने चीनच्या बचावाला व्यस्त ठेवताना दिसला. चीनच्या बचाव फळीवर दबाव येत होता. यादरम्यान दोन पेनल्टी कॉर्न भारताला मिळाले. पहिल्या पेनल्टी कॉर्नरवर गोल झाला नाही. पण २५ व्या मिनिटाला दुसऱ्या पेनल्टी कॉर्नरवर दीपिकाने भारतासाठी दुसरा गोल नोंदवला आणि पुन्हा भारताला आघाडी मिळवून दिली. त्यामुळे पहिल्या हाफमध्ये भारताने २-१ अशी आघाडी घेतलेली होती..Hockey World Cup : पाकिस्तानचा मुर्खपणा, महत्त्वाचे सामान न घेताच खेळायला आले; रेफरीने बरोबर धारेवर धरले; माजी कर्णधार म्हणाला... .दुसऱ्या हाफमध्ये मात्र चीन भारतावर वरचढ ठरताना दिसले होते. तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये ऑलिम्पिकमध्ये रौप्य पदक जिंकलेला चीनचा संघ अधिक आक्रमकतेने खेळत होता. पण भारताच्या बलजीत आणि गोलकिपर सविता यांनी चांगला बचाव केला. या क्वार्टरमध्ये भारतीय संघाला आपल्याच सर्कलमध्ये अडकल्याने आक्रमण करता येत नव्हते. अखेर ३९ व्या मिनिटाला चीनने बरोबरी साधली. पेनल्टी कॉर्नरचे रुपांतर मा निंगने गोलमध्ये केले आणि सामन्यात २-२ अशी बरोबरी झाली..चौथ्या क्वार्टरमध्येही भारतीय बचावाचा परिक्षा चीनने पाहिली. अखेरच्या काही मिनिटात तर चीनने पेनल्टी कॉर्नर मिळवून भारताचा दबावात ठेवले होते. पण भारतीय बचाव फळीने सातत्याने चांगली कामगिरी करत चीनला आणखी गोल करण्यापासून रोखले. त्यामुळे हा सामना २-२ असा बरोबरीत सुटला. त्यामुळे आता पुल डीमध्ये असलेल्या भारत आणि चीन यांना प्रत्येकी १ गुण मिळाला.भारतीय पुरुष संघाची विजयी सुरुवातदरम्यान, या स्पर्धेत शनिवारी भारतीय पुरुष संघाने वेल्सला पहिल्या सामन्यात ३-१ अशा गोलफरकाने हरवले आणि आपल्या मोहिमेची सुरुवात विजयाने केली आहे. आता त्यांचा दुसरा सामना सोमवारी इंग्लंडविरुद्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.