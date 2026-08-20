Hockey World Cup: भारतीय संघानं इंग्लंडला रोखलं अन् पुढच्या फेरीतही स्थान मिळवलं! इंग्लिश संघाचं आव्हान संपलं

Hockey World Cup 2026, India Women vs England Women: हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत गुरुवारी भारत आणि इंग्लंड महिला संघांमध्ये निर्णायक सामना झाला. पहिल्या फेरीतील डी गटातील हा दोन्ही संघांचा अखेरचा साखळी सामना होता. या सामन्यात शेवटपर्यंत अत्यंत रोमांचक लढत पाहायला मिळाली. पण अखेर भारतीय संघाने इंग्लंडला ०-० असे गोलशून्य बरोबरीत रोखले. त्यामुळे भारतीय महिला संघाने पुढच्या फेरीत प्रवेश केला, तर इंग्लंडचे आव्हान संपले आहे. भारताची गोलकिपर बिछू देवीने अफलातून बचाव केला. पुढच्या फेरीत जाण्यासाठी भारतीय संघाला बरोबरी किंवा विजयाची गरज होती, तर इंग्लंडला विजयच आवश्यक होता. पण भारताने बरोबरी केल्याने पुढच्या फेरीत प्रवेश मिळवला. डी गटातून चीन आणि भारत या दोन संघांनी पुढच्या फेरीत प्रवेश केला असून इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका संघांचे आव्हान संपले आहे. .Hockey World Cup, IND vs PAK: भारताकडून गोलचा पाऊस अन् पाकिस्तान आऊट! दणदणीत विजयासह हरमनप्रीतचा संघ पुढच्या फेरीत.या सामन्यात पहिल्या क्वार्टरमध्ये इंग्लंडने आक्रमक सुरुवात केली, पण त्याचवेळी भारताकडूनही आक्रमक सुरुवात झाली. करो वा मरो सामना असल्याने दोन्ही संघ एकमेकांना कडवी टक्कर देत होते. सुरुवातीला भारताने चेंडूवर ताबा ठेवला होता. चौथ्याच मिनिटाला नवनीत कौरच्या पासवर इशिकाने गोल करण्याचा प्रयत्नही केला. पण प्रिचर्डने गोलपोस्टमधून पुढे येत तिचा गोल आडवला. त्यानंतरही भारताने प्रयत्न केला, यादरम्यान सुनेलिताने पेनल्टी कॉर्नर मिळवला. पण गोल झाला नाही. ७ व्या मिनिटालाही भारताला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला होता. त्यानंतर १० व्या मिनिटाला इंग्लंडलाही पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण भारताने चांगला बचाव केला. अखेर पहिले क्वार्टर ०-० असे संपले..दुसऱ्या क्वर्टरमध्ये इंग्लंडने चेंडूवर बऱ्यापैकी ताबा ठेवला होता. २२ व्या मिनिटाला सलिमाने गोलचा प्रयत्न केला, पण पुन्हा प्रिचर्डने आडवला. २६ व्या मिनिटाला भारताला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. पण त्यातही गोल झाला नाही. इंग्लंडनेही त्यांना मिळालेल्या पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करण्याच यश मिळवले नाही. याचदरम्यान होवार्डला यलो कार्ड दाखवण्यात आल्याने तिला ५ मिनिट बाहेर बसावे लागणार होते. दरम्यान दुसरा क्वार्टरमध्येही दोन्ही संघांकडून गोल झाले नाही.या सामन्यात पहिला हाफ रोमांचक झाला असला तरी कोणत्यात संघाला संधीचा फायदा घेत गोल करता आला नव्हता. पहिल्या हाफमध्ये भारताकडे ५० हून अधिक टक्के चेंडूचा ताबा होता. तसेच दोन्ही संघांना प्रत्येकी ४ पेनल्टी कॉर्नर मिळाले होते. पण त्याचा फायदा दोन्ही संघांना झाला नाही, कारण दोन्ही संघांकडून चांगला बचाव झाला. त्यामुळे पहिला हाफ संपला तेव्हा गोलशून्य बरोबरी होती..दुसऱ्या हाफमध्ये तिसऱ्या क्वार्टरची सुरुवात भारताने चेंडूवर ताबा घेत केली. तसेच लगेचच ३१ व्या मिनिटाला पहिला पेनल्टी कॉर्नरही मिळवला. मात्र प्रिचर्डने चांगला डाईव्ह मारत बचाव केला. सलीमाने रिबाऊंडवर प्रयत्न केला, पण गोल नाही झाला मात्र पेनल्टी कॉर्नर पुन्हा मिळाला. नवनीतचा गोलचा प्रयत्नही अपयशी ठरला. नंतर इंग्लंडने चांगला खेळ करत सलग पेनल्टी कॉर्नर मिळवले, पण पुन्हा एकदा भारताने बचाव चांगला केला. या क्वार्टरमध्येही एकही गोल झाला नाही..Hockey World Cup: भारतीय संघाने दणादण ६ गोल करत मारलं मैदान! दक्षिण आफ्रिकेचा उडवला धुव्वा.अखेरच्या क्वार्टरमध्ये इंग्लंडने बरेच प्रयत्न केले, पण भारताचा प्रयत्न बचाव करण्यावर होता. इंग्लंड सातत्याने भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत होता. इंग्लंडने सलग पेनल्टी कॉर्नर मिळवले होते. पण नवनीतने उत्तम बचाव केला, तसेच गोलकिपर बिछू देवीनेही चांगले बचाव करत इंग्लंडला गोल करू दिले नाही. अखेरच्या मिनिटात होवार्डने मैदानी गोलचा उत्तम प्रयत्न केला होता, पण त्यापेक्षाही उत्तम बचाब भारताची गोलकिपर बिछू देवीने केला. त्यामुळे अखेर सामना ०-० असा संपला आणि भारतीय संघाने जल्लोष केला. मात्र इंग्लंडच्या खेळाडूंना अश्रू अनावर झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.