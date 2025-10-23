INDW vs NZW: भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कपमध्ये इतिहास रचला, न्यूझीलंडसमोर ठेवले 'इतक्या' धावांचे लक्ष्य

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील महिला विश्वचषकातील २४ वा सामना गुरुवारी डॉ. डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमी येथे खेळला जात आहे. पावसामुळे प्रभावित झालेल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने ४९ षटकांत तीन गडी गमावून ३४० धावा केल्या. स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. दोघांमध्ये २१२ धावांची भागीदारी झाली. .मानधना ९५ चेंडूत १०९ धावा करून बाद झाली. प्रतिका रावल १३४ चेंडूत १२२ धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतली. कर्णधार हरमनप्रीत कौर १० धावा करून बाद झाली. जेमिमा रॉड्रिग्ज ५५ चेंडूत ७६ धावा करून नाबाद परतली. रिचाने चार धावा केल्या. न्युझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारताने ४९ षटकांत ३४० धावा केल्या. .INDW vs NZW: स्मृती मानधनापाठोपाठ प्रतिका रावलचंही न्यूझीलंडविरुद्ध खणखणीत शतक! वर्ल्ड रेकॉर्ड्ससह रचली ८ मोठे विक्रम.स्मृती मानधना (१०९) आणि प्रतिका रावल (१२२) यांनी शतके झळकावली. जेमिमा रॉड्रिग्जने नाबाद ७६ धावा केल्या. पावसामुळे एक षटक कमी करण्यात आल्याने सामना प्रत्येकी ४९ षटकांचा झाला. महिला एकदिवसीय विश्वचषकात भारताने आपली सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवली. यापूर्वी, भारताने विशाखापट्टणममध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ३३० धावा केल्या होत्या. .स्मृती मानधना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये संयुक्तपणे सर्वाधिक शतके करणारी पहिली महिला खेळाडू ठरली. मानधना यांनी मेग लॅनिंगच्या (१७) विक्रमाशी बरोबरी केली. जर त्यांनी गेल्या तीन सामन्यांप्रमाणे चुका करत राहिले तर ते अडचणीत सापडतील. जर भारत न्यूझीलंडविरुद्ध हरला तर त्यांना इंग्लंडच्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या पुढील सामन्यासाठी प्रार्थना करावी लागेल..AUS vs IND: भारतीय संघ १७ वर्षांनी ऍडलेडमध्ये पराभूत! ऑस्ट्रेलियाने विजयासह मालिकाही टाकली खिशात.नंतर उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी बांगलादेशविरुद्धचा त्यांचा शेवटचा गट साखळी सामना जिंकावा लागेल. भारतीय संघ मागील तीन पराभवांमधून शिकण्याचा प्रयत्न करेल. आज महिला विश्वचषक उपांत्यपूर्व फेरीत न्यूझीलंडविरुद्ध विजय मिळवून उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करेल. जर हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाने न्यूझीलंडला हरवले तर उपांत्य फेरीत पोहोचणारा तो चौथा संघ बनेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.