INDW vs NZW: भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कपमध्ये इतिहास रचला, न्यूझीलंडसमोर ठेवले 'इतक्या' धावांचे लक्ष्य

INDW vs NZW, Women World Cup 2025: न्यूझीलंडचा डाव सुरू होण्याच्या काही काळापूर्वीच पुन्हा हलका पाऊस सुरू झाला. ज्यामुळे मैदान सध्या तरी झाकून ठेवावे लागले. धावांचा पाठलाग करण्यास विलंब होईल.
INDW vs NZW, Women World Cup 2025

INDW vs NZW, Women World Cup 2025

Vrushal Karmarkar
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील महिला विश्वचषकातील २४ वा सामना गुरुवारी डॉ. डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमी येथे खेळला जात आहे. पावसामुळे प्रभावित झालेल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने ४९ षटकांत तीन गडी गमावून ३४० धावा केल्या. स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. दोघांमध्ये २१२ धावांची भागीदारी झाली.

