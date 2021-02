INDvENG : अश्विननं चौकार मारला आणि सिराजचा आनंद गगनाला भिडला (VIDEO)

India vs England, 2nd Test : चेन्नईत सुरु असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघाचा दुसरा डाव 286 धावांत आटोपला. पहिल्या डावातील 198 धावांच्या आघाडीसह टीम इंडियाने पाहुण्या इंग्लंडसमोर 482 धावांचे डोंगराएवढे लक्ष्य ठेवले आहे. फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्टीवर चौथ्या डावात हा पल्ला गाठणं खूपच कठिण आहे.

पहिल्या डावात पाच विकेट घेणाऱ्या अश्विनने तिसरा दिवस फलंदाजी करुन गाजवला. डावातील 83 व्या षटकातील मोईन अलीच्या तिसऱ्या चेंडूवर षटकार खेचत अश्विन 97 धावांवर पोहचला. चौथ्या चेंडूवर त्याने दोन धावा घेतल्या. आणि याच षटकातील पाचव्या चेंडूवर चौकार खेचत त्याने पाचवे कसोटी शतक झळकावले.

INDvsENG: शतकी पंचसह घरच्या मैदानावर अश्विननं केली 'हवा'; कळलं का भावा!

A moment to cherish forever! @ashwinravi99 gets his Test in Chennai and Md. Siraj erupts in joy. The dressing room stands up to applaud. #TeamIndia #INDvENG @paytm pic.twitter.com/ykrBhsiTbl

