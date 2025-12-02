ग्लेन मॅक्सवेल नाराज... IPL 2026 Auction मधून माघार! २ कोटींच्या बेस प्राईजमध्ये ४५ खेळाडू, त्यात फक्त २ भारतीय

आयपीएल २०२६ साठी लवकरच लिलाव होणार आहे. त्यासाठी बीसीसीआयकडून सर्व आयपीएल संघांना खेळाडूंची यादी देण्यात आली आहे. या संघाला आता ५ डिसेंबरपर्यंत शॉर्ट लिस्ट केलेल्या खेलाडूंची यादी सादर करावी लागणार आहे. ही यादी एकूण १३५५ खेळाडूंची असून यात २ कोटी बेस प्राईज असलेल्या ४५ खेळाडूंचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यात फक्त २ भारतीय खेळाडू आहेत. .आगामी १६ डिसेंबर रोजी अबूधाबी येथे लिलाव होणार आहे. या लिलावात विविध संघाकडून एकूण ७७ खेळाडू घेतले जाण्याची शक्यता आहे. यापैकी ३१ परदेशी असणार आहेत, प्रत्येक संघाची केवळ २५ खेळाडू घेण्याची मर्यादा आहे. या लिलावाचं वैशिष्ट म्हणजे अनेक मोठ्या खेळाडूंनी माघार घेतली आहे. यामध्ये आंद्रे रसेल आणि ग्लेन मॅक्सवेल सारख्या खेळाडूंचा समावेश आहे..IPL 2026च्या ऑक्शनची तारीख जाहीर, संघांना २३७ कोटी खर्च करता येणार, कधी आणि कुठे होणार लिलाव? वाचा.या लिलावात ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू कॅमेरॉन ग्रीनवर मोठी बोली लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या लिलावात पाठीच्या दुखापतीमुळे त्याने भाग घेतला नव्हता. पण आता आगामी हंगामासाठी तो उपलब्ध असणार आहे. यावेळी कोलकाता नाईट राटडर्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज या संघाकडून त्याच्यावर बोली लावली जाण्याचा शक्यता आहे. आंद्रे रसेलने निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर त्याचा पर्यायकडून कोलकाताकडून ग्रीनकडे बघितलं जातं आहे..दरम्यान, दोन कोटी रुपये बेस प्राईस असलेल्या खेळाडूंमध्ये रवी बिश्नोई आणि वेंकटेश अय्यर हे दोन भारतीय खेळाडू आहेत. गेल्या वर्षी रवी बिश्नोईला लखनऊने ११ कोटींना रिटेन केले होते. पण यंदा त्याला रिलीज करण्यात आले आहे. तर वेंकटेश अय्यर हा गेल्या वर्षीच्या लिलावात सर्वात महागडा खेळाडू ठरला होता. त्यालाही यंदा कोलकाताने रिलीज केलं आहे..IPL 2026 Auction चे ठिकाण ठरले? सलग तिसऱ्या वर्षी भारताबाहेर होणार खेळाडूंचा लिलाव, 'या' देशाचं नाव चर्चेत.२ कोटी बेस प्राईज असलेले काही खेळाडू...रवी बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, मुझीब उर रहमान, नवीण-उल-हक, सीन अबॉट, ॲश्टन अगर, कूपर कॉन्नॉली, जेक फ्रेझर-मॅकगर्क, कॅमेरॉन ग्रीन, जॉश इंग्लिस, स्टीव्ह स्मिथ, मुस्ताफिजुर रहमान, गस ॲटकिन्सन, टॉम बॅन्टन, टॉम करन, लियम डॉसन, बेन डकेट, डॅन लॉरेन्स, लियम लिव्हिंगस्टोन, टायमल मिल्स, जेमी स्मिथ, फिन ॲलन, मायकेल ब्रेसवेल, डेव्हन कॉनवे, जेकब डफी, मॅट हेन्री, काइल जेमिसन, ॲडम मिल्न, डॅरेल मिचेल, विल ओ’रूर्क, रचिन रवींद्र, जेराल्ड कोएत्झी, डेव्हिड मिलर, लुंगी नगिडी, एनरिच नॉर्खिया, रिले रूसो, तबरेज शम्सी, डेव्हिड विसे, वानिंदू हसरंगा, मथीशा पथिराना, महीश तीक्षणा, जेसन होल्डर, शे होप, अॅकेल होसीन, आल्झारी जोसेफ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.