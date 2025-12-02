क्रीडा

ग्लेन मॅक्सवेल नाराज... IPL 2026 Auction मधून माघार! २ कोटींच्या बेस प्राईजमध्ये ४५ खेळाडू, त्यात फक्त २ भारतीय

IPL 2026 Auction Big Update : ही यादी एकूण १३५५ खेळाडूंची असून यात २ कोटी बेस प्राईज असलेल्या ४५ खेळाडूंचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यात फक्त २ भारतीय खेळाडू आहेत.
IPL 2026 Auction Big Update

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

आयपीएल २०२६ साठी लवकरच लिलाव होणार आहे. त्यासाठी बीसीसीआयकडून सर्व आयपीएल संघांना खेळाडूंची यादी देण्यात आली आहे. या संघाला आता ५ डिसेंबरपर्यंत शॉर्ट लिस्ट केलेल्या खेलाडूंची यादी सादर करावी लागणार आहे. ही यादी एकूण १३५५ खेळाडूंची असून यात २ कोटी बेस प्राईज असलेल्या ४५ खेळाडूंचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यात फक्त २ भारतीय खेळाडू आहेत.

IPL 2026

