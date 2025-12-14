IPL 2026 Auction पूर्वी मोठा 'खेला'! जो ऑलराऊंडर सर्वात महागडा ठरू शकतो, त्याची फक्त फलंदाज म्हणून नोंदणी; कुणी केला गेम?

आयपीएल ऑक्शनपूर्वी मोठी बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या ऑलराऊंडर कॅमरून ग्रीनला फक्त फलंदाज म्हणून नोंदणीकृत करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. याबाबत ग्रीनने स्पष्टीकरणही दिलं आहे. आगामी आयपीएलमध्ये आपण गोलंदाजीसुद्धा करणार असल्याचं त्याने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. .कॅमरून ग्रीन सध्या अॅशेज खेळतो आहे. यादरम्यान अॅडलेडमध्य्ये सुरु असलेल्या सराव सत्रापूर्वी बोलताना ग्रीनने याबाबत माहिती दिली. ''ही चूक माझ्या मॅनेजरकडून झाली असून ती केवळ क्लरिकल चूक होती'', असं तो म्हणाला. तसेच आपण गोलंदाजीसाठी पूर्णपणे फीट असल्याचंही त्याने सांगितलं. “मी गोलंदाजीसाठी पूर्णपणे फिट आहे. माझ्या मॅनेजर कडून चूक झाली आहे. फलंदाज हा पर्याय त्याच्याकडून चुकून निवडण्यात आला” असं ग्रीनने स्पष्ट केलं..IPL 2026 Auction : राहतो ऑस्ट्रेलियात, लिलावात भारतीय खेळाडू म्हणून नाव नोंदवलंय... शुभमन गिल, अभिषेक, अर्शदीप यांच्याशी कनेक्शन; कोण आहे निखिल चौधरी?.आयपीएलच्या गेल्या हंगामात तो रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या ताफ्यात होता. मात्र, पाठीच्या शस्त्रक्रियेमुळे त्याला २०२५ च्या आयपीएल स्पर्धेत खेळता आलं नव्हतं. त्यानंतर जूनमध्ये त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये फलंदाज म्हणून पुनरागमन केलं होतं. त्यामुळेच त्याचं नाव फलंदाज म्हणून नोंदवलं गेलं असावं, असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे..IPL 2026 Auction: कॅमेरून ग्रीनने लिलावात 'भाव' वाढावा म्हणून खेळली मोठी खेळी... आता तर फ्रँचायझींमध्ये रंगणार जोरदार चुरस.यंदा आरसीबीने त्याला रिलीज केलं आहे. त्यामुळे ग्रीन ऑक्शनमध्ये उपलब्ध असणार आहे. २ कोटी रुपये त्याची बेस प्राईज आहे. विशेष म्हणजे त्याच्यावर यंदा मोठी बोली लागण्याची आणि सर्वात महागडा खेळाडू ठरण्याची शक्यता आहे. आगामी लिलावासाठी आपण उत्सूक असल्याचंही त्याने म्हटलं आहे. ग्रीनने आयपीएलमध्ये एकूण २९ सामने खेळले असून आहेत. यात त्याने १५४ च्या स्ट्राईक रेटने ७०७ धावा केल्या आहेत. आयपीएलमध्ये त्याने एक शतक आणि दोन अर्धशतकदेखील लगावली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.