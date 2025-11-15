IPL 2026 Trades : चेन्नईने सॅमसनच्या बदल्यात जडेजा अन् सॅम करणला का जाऊ दिलं? CSK ने अखेर सांगितली Inside Story

गेल्या काही दिवसांपासून रविंद्र जडेजा आणि संजू सॅमसन यांच्यातील ट्रेडडीलची जोरदार चर्चा सुरू होती. यावर आता शिक्कामोर्तब झालं आहे. सीएसकेने याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. त्यानुसार रविद्र जडेजा आणि सॅम करण आता राजस्थानकडे जाणार आहेत. तर त्याबदल्यात संजू सॅमसन चेन्नईकडे येणार आहे. आगामी आयपीएल हंगामापूर्वीची ही सर्वात मोठी डील मानली जाते आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे संजूच्या बदल्यास चेन्नईने जडेजा आणि सॅम करणला राजस्थानला का दिलं? अशाप्रकारे ट्रेड करणं सीएसकेच्या फायद्याचं आहे का? याची चर्चाही क्रिकेट वर्तुळात सुरु आहे. यावर अनेकांनी याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. मात्र, आता चेन्नईच्या सीईओंकडून मागचं नेमकं कारण सांगण्यात आलं आहे. चेन्नईची सीईओ काशी विश्वनाथ यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत या ट्रेड डीलमागची इनसाईड स्टोरी सांगितली आहे..Samson - Jadeja IPL Trade: CSK अन् RR कडून शिक्कामोर्तब! जडेजाची राजस्थानमध्ये घरवापसी, तर सॅमसन झाला चेन्नईकर.ते म्हणाले, ''तु्म्हाला माहिती आहे की चेन्नईने जडेजा आणि करण यांना राजस्थानला ट्रेड केलं आहे. खरं तर इतक्या वर्षात आम्ही फक्त एकवेळी रॉबीन उथपासाठी हा मार्ग स्विकारला होता. याशिवाय प्रत्येकवेळी आम्ही ऑक्शनमध्ये गेलो. पण यावेळी आमच्याकडे पर्याय नव्हता. ''.पुढे त्यांनी सांगितलं, की ''टीम मॅनेजमेंटला टॉप ऑर्डरमध्ये एक अनुभवी फलंदाज हवा होता. ऑक्शनमध्ये तसा पर्याय उपल्बध नव्हता. त्यामुळे आम्ही हा ट्रेड करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय आमच्यासाठीही कठीण होतं. जडेजाने सीएसकेसाठी दिलेलं योगदान मोठं होतं. मात्र, आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला. विशेष म्हणजे आम्ही त्यासाठी जडेजा आणि करणशी चर्चा केली''. त्यांच्या संमतीनंतर हा निर्णय़ घेतला..''आम्हाला पुढच्या काही वर्षांसाठी टीम तयार करायची होती. अशावेळी संजू सॅमसनमध्ये आम्हाला भविष्य दिसत होत. त्याचा आम्हाला उत्तम पर्याय वाटला. मला माहिती आहे की या निर्णयामुळे चाहते नाराज झाले आहेत. मात्र, संघालाठी हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. मला खात्री आहे, ही चाहते आमच्या भावना समजून घेतील'', असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..IPL 2026 Trades : जडेजा-सॅमसनच नाही, तर अर्जुन तेंडुलकर अन् शमीही झाला ट्रेड! BCCI कडून सर्व खेळाडूंची यादी अखेर जाहीर.दरम्यान, गेल्या हंगामात चेन्नईने जडेजाला १८ कोटी रुपयांमध्ये रिटेन केलं होतं. मात्र, त्याला आता १४ कोटी रुपयात राजस्थानने ट्रेड करण्यात आलं आहे. याशिवाय सॅम करणला त्याच्या पूर्वी मॅच फीमध्ये म्हणजे २.४ कोटी रुपयात ट्रेड करण्यात आलं आहे. २७ वर्षीय सॅम करण हा ६४ आयपीएल सामने खेळले असून यापूर्वी तो पंजाबसाठी खेळला आहे. त्यानंतर त्याला चेन्नईने खरेदी केलं. तर जडेजाने चेन्नईसाठी एकूण १२ हंगाम खेळले असून चेन्नईला पाचपैकी तीन विजेतेपदं जिंकून देण्यात त्याचा मोलाचा वाटा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.