IPL 2026 Trades : चेन्नईने सॅमसनच्या बदल्यात जडेजा अन् सॅम करणला का जाऊ दिलं? CSK ने अखेर सांगितली Inside Story

Why CSK Traded Jadeja & Sam Curran for Sanju Samson? : चेन्नईच्या सीईओंकडून जडेजा- सॅमसन ट्रेडमागचं नेमकं कारण सांगण्यात आलं आहे. चेन्नईचे सीईओ काशी विश्वनाथ यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत या ट्रेड डीलमागची इनसाईड स्टोरी सांगितली आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

गेल्या काही दिवसांपासून रविंद्र जडेजा आणि संजू सॅमसन यांच्यातील ट्रेडडीलची जोरदार चर्चा सुरू होती. यावर आता शिक्कामोर्तब झालं आहे. सीएसकेने याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. त्यानुसार रविद्र जडेजा आणि सॅम करण आता राजस्थानकडे जाणार आहेत. तर त्याबदल्यात संजू सॅमसन चेन्नईकडे येणार आहे. आगामी आयपीएल हंगामापूर्वीची ही सर्वात मोठी डील मानली जाते आहे.

