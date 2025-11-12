क्रीडा

IPL 2026 : CSKला संजू सॅमसन हवाय, बदल्यात राजस्थानला जडेजा; मग ट्रेडडील का थंडावली? एका खेळाडूमुळे 'खोळंबा'....

CSK-RR Trade Deal Hits Roadblock : संजू सॅमसन-रविंद्र जडेजा डील जवळपास पक्की मानली जात होती. मात्र, अचानक ही चर्चा थंडावली आहे. त्यामुळे क्रिकेटप्रेमींमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे.
CSK Wanted Sanju Samson

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

आयपीएल २०२६ साठी लवकरच लिलाव होणार असल्याने संजू सॅमसन-रविंद्र जडेजा डीलच्या चर्चांनी जोर धरला होता. ही डील जवळपास पक्की मानली जात होती. मात्र, अचानक ही चर्चा थंडावली आहे. त्यामुळे क्रिकेटप्रेमींमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे. रिपोर्टनुसार, एका खेळाडूमुळे ही चर्चा पुढे जात नसल्याचं सांगितलं जातं आहे. तो खेळाडू दुसरा कुणी नसून सॅम करण आहे.

Rajasthan Royals
CSK
IPL 2026

