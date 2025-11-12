IPL 2026 : CSKला संजू सॅमसन हवाय, बदल्यात राजस्थानला जडेजा; मग ट्रेडडील का थंडावली? एका खेळाडूमुळे 'खोळंबा'....

आयपीएल २०२६ साठी लवकरच लिलाव होणार असल्याने संजू सॅमसन-रविंद्र जडेजा डीलच्या चर्चांनी जोर धरला होता. ही डील जवळपास पक्की मानली जात होती. मात्र, अचानक ही चर्चा थंडावली आहे. त्यामुळे क्रिकेटप्रेमींमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे. रिपोर्टनुसार, एका खेळाडूमुळे ही चर्चा पुढे जात नसल्याचं सांगितलं जातं आहे. तो खेळाडू दुसरा कुणी नसून सॅम करण आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, राजस्थानने संजू सॅमसनच्या बदल्यास रविंद्र जडेजा आणि सॅम करणची मागणी केली आहे. राजस्थानने संजू सॅमसनला १८ कोटी रुपयात खरेदी केलं आहे. तर दुसरीकडे चेन्नईनेही रविंद्र जडेजाला १८ कोटी रुपयात करारबद्ध केलं आहे. त्यामुळे दोघांच्या अदलाबदलीसाठी कोणतीही अडचण नाही. मात्र, राजस्थानने सॅम करणची मागणी केल्याने अडचण निर्माण झाली आहे..Ravindra Jadeja दमदार खेळाडू, CSK ने त्याला संघात...; ट्रेडिंगच्या चर्चांदरम्यान सुरेश रैनाने मांडलं स्पष्ट मत; पाहा Video.राजस्थान संघाला जर सॅम करण हवा असेल तर त्यासाठी त्यांना अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार आहेत. पण त्यांच्या पर्समध्ये सध्या फक्त ३० लाख रुपये आहेत. इतकच नाही, तर त्यांचा विदेशी खेळाडूंचा कोटाही पूर्ण झाला आहे. आयपीएलच्या नियमानुसार, कोणत्याही फ्रेंचायजीला त्यांच्या स्क्वाडमध्ये केवळ ८ विदेशी खेळाडू घेण्याची परवानगी आहे. हा ८ खेळाडूंचा कोटी राजस्थानने गेल्या वर्षीच्या लिलावातच पूर्ण केली आहे. त्यामुळे सॅम करणला घेण्यासाठी त्यांच्याकडे जागा शिल्लक नाही..Ravindra Jadeja : 'वनडेत खेळायचंय, पण कर्णधार, कोच आणि...'ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून वगळण्यावर अन् वर्ल्ड कपबद्दल जडेजाने सोडलं मौन.अशावेळी राजस्थानला जर सॅम करणला संघात घ्यायचं असेल तर त्यांना एका विदेशी खेळाडूंना रिलिज करावं लागणार आहे. त्यासाठी राजस्थान तीक्षणा आणि हसरंगा यांना रिलिज करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ही चर्चा थंडावली असली तर ही डील रद्द होईल, याची शक्यता कमी आहे. सर्व फ्रेंचायजींना १५ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांची रिटेन्शन लिस्ट द्यावी लागणार आहे. त्यापूर्वी या डीलबाबत अंतिम निर्णय होईल, असं सांगितलं जातं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.