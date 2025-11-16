क्रीडा

IPL 2026च्या ऑक्शनची तारीख जाहीर, संघांना २३७ कोटी खर्च करता येणार, कधी आणि कुठे होणार लिलाव? वाचा

IPL 2026 Auction Date Announced : बीसीसीआयने मिनी ऑक्शनची तारीख आणि ठिकाण जाहीर केले आहे. एक परिपत्रक जारी करत यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे.
Shubham Banubakode
आयपीएलमधील सर्व संघांनी त्यांच्या रिटेन आणि रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केल्यानंतर आता बीसीसीआयने मिनी ऑक्शनची तारीख आणि ठिकाण जाहीर केले आहे. बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, IPL 2026 मिनी ऑक्शन येत्या 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबीतील एतिहाद अरेना येथे होणार आहे. या ऑक्शनकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

