IPL 2026च्या ऑक्शनची तारीख जाहीर, संघांना २३७ कोटी खर्च करता येणार, कधी आणि कुठे होणार लिलाव? वाचा

आयपीएलमधील सर्व संघांनी त्यांच्या रिटेन आणि रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केल्यानंतर आता बीसीसीआयने मिनी ऑक्शनची तारीख आणि ठिकाण जाहीर केले आहे. बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, IPL 2026 मिनी ऑक्शन येत्या 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबीतील एतिहाद अरेना येथे होणार आहे. या ऑक्शनकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. .बीसीसीआयच्यावतीने एक परिपत्रक जारी करत यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. ''सर्व संघांनी रिटेन आणि रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी सादर केल्यानंतर आता मिनी ऑक्शन होणार असून हे ऑक्शन १६ डिसेंबर रोजी अबू धाबीतील एतिहाद अरेना येथे पार पडेल'', असं या परिपत्रकात म्हटलं आहे..Mumbai Indians retained players : 'मुंबई इंडियन्स'ने IPL 2026 साठी 'रिटेन' केलेले भारतीय प्लेयर्स, पाहा फक्त एका क्लिकवर!.2026 हंगामासाठी प्लेयर रिटेन्शन विंडो काल म्हणजेच १५ नोव्हेंबररोजी बंद झाली. यात सर्व संघांनी आपल्या रिटेन केलेल्या खेळाडूंची अंतिम यादी बीसीसीआयकडे सादर केली आहे. त्यानुसार एकूण 173 खेळाडू रिटेन करण्यात आले आहेत. यात 49 विदेशी खेळाडू देखील समावेश आहे. प्रत्येक संघाला जास्तीत जास्त 25 खेळाडू संघात घेण्याची परवानगी आहे. त्यानुसार पंजाब किंग्जने सर्वाधिक 21 खेळाडू रिटेन केले आहेत. त्यानंतर मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात टायटन्सने प्रत्येकी 20-20 खेळाडू रिटेन केले आहेत..CSK Captain: संजू सॅमसनला संघात घेतलं, पण IPL 2026 मध्ये कर्णधार कोण? चेन्नईने स्पष्टच सांगून टाकलं.दरम्यान, आगामी ऑक्शनमध्ये आता एकूण 77 स्लॉट खाली असून त्यासाठी संघांकडे एकूण 237.55 कोटी रुपयांचा पर्स असणार आहे. या ऑक्शनसाठी कोलकाता नाईट रायडर्सकडे 64.3 कोटी रुपयांसह सर्वात मोठी पर्स आहे. तर चेन्नई सुपर किंग्ज 43.4 कोटी रुपयांसह दुसरा क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.