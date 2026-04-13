RR vs SRH: वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल अन्... विदर्भच्या पोरांनं मैदान गाजवलं; जे भल्याभल्यांना जमलं नाही ते करून दाखवलं

पहिल्याच षटकात तीन बळी आणि दुसऱ्याच चेंडूवर वैभव सूर्यवंशीची विकेट... एका गोलंदाजासाठी यापेक्षा शानदार पदार्पण काय असू शकते... आज प्रफुल्ल हिंगेसोबत ते सर्व घडले, ज्याची त्याने क्वचितच कल्पना केली होती. सनरायझर्स हैदराबादचा २४ वर्षीय वेगवान गोलंदाज प्रफुल्ल हिंगेने आयपीएल २०२६ च्या २१ व्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध पहिल्याच षटकात इतिहास रचला आहे. .वेगवान गोलंदाज प्रफुल्ल हिंगेने पहिल्याच षटकात तीन बळी घेतले आहेत. राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध सनरायझर्सकडून पदार्पण करणाऱ्या प्रफुल्ल हिंगेने आपल्या पहिल्याच सामन्यात वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल आणि ड्वेन प्रिटोरियस यांना बाद केले आहे. सनरायझर्स हैदराबादने नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध २१७ धावांचा डोंगर उभा केला. प्रत्युत्तरात, राजस्थानने पहिल्याच षटकात अवघ्या एका धावेत तीन गडी गमावले. .Who is Praful Hinge? वैभव-यशस्वीला रोखण्यासाठी SRH ने विदर्भच्या पोट्ट्याला पदार्पणाची दिली संधी; जाणून घ्या त्याची प्रेरणादायी कहाणी.प्रफुल्ल हिंगेने हे तिन्ही बळी घेतले आहेत. आयपीएल डावाच्या पहिल्याच षटकात तीन बळी घेणारा गोलंदाज होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी ३२ वेळा गोलंदाजाने आयपीएल डावाच्या पहिल्याच षटकात दोन बळी घेतले आहेत. यापूर्वी फक्त भुवनेश्वर कुमारनेच एसआरएचसाठी ही कामगिरी केली होती. प्रथम फलंदाजी करताना, सनरायझर्स हैदराबादने २० षटकांत ६ गडी गमावून २१६ धावा केल्या. .प्रत्युत्तरात, वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल यांनी राजस्थानच्या डावाची सुरुवात केली. पदार्पण करणाऱ्या प्रफुल्ल हिंगेने पहिले षटक टाकले आणि आपल्या पहिल्या षटकाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर वैभव सूर्यवंशीला शून्यावर बाद केले. त्यानंतर ध्रुव जुरेल चौथ्या चेंडूवर हिंगेच्या गोलंदाजीवर शून्यावर बाद झाला. हिंगेने षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर लुआन-ड्रे प्रिटोरियसला बाद करून आपली तिसरी विकेट घेतली. .प्रिटोरियसनेही केवळ दोन चेंडू खेळले आणि शून्यावर बाद झाला. यानंतर, प्रफुल्ल हिंगेने आपल्या दुसऱ्या षटकाच्या सहाव्या चेंडूवर कर्णधार रियान परागला बाद करून आपली चौथी विकेट घेतली. प्रफुल्ल हिंगे याचा जन्म नागपूरमध्ये झाला असून ते विदर्भ संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. .SRH vs RR : ७ धावांत ४ विकेट्स! Praful Hinge ने इतिहास रचला; वैभव सूर्यवंशीची विकेट मिळताच काव्या मारनचा आनंद पाहा... Video .प्रफुल्ल हिंगेने १० प्रथम-श्रेणी सामने आणि ६ लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५ मध्ये आंध्रविरुद्ध टी२० पदार्पण केले. सनरायझर्स हैदराबादने गेल्या वर्षीच्या आयपीएल लिलावात हिंगेला ३० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत आपल्या संघात घेतले.