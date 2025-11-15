क्रीडा

IPL 2026 Trades : जडेजा-सॅमसनच नाही, तर अर्जुन तेंडुलकर अन् शमीही झाला ट्रेड! BCCI कडून सर्व खेळाडूंची यादी अखेर जाहीर

Jadeja, Samson, Arjun Tendulkar & Shami Switch Teams : आयपीएलच्या आगामी हंगामात केवळ जडेजा आणि सॅमसनच नाही, तर अर्जुन तेंडुलकर आणि शमीही यांच्या संघातही बदल झाला आहे. ड्रेड झालेल्या खेळाडूंची यादी नुकताच बीसीसीसीआयकडून जाहीर करण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून क्रिकेट वर्तुळात आयपीएल २०२६ साठी खेळाडूंच्या ट्रेडबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु होती. या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. कारण बीसीसीआयने ट्रेड झालेल्या खेळाडूंची यादी अखेर जाहीर केली आहे. यानुसार, आगामी हंगामात केवळ जडेजा आणि सॅमसनच नाही, तर अर्जुन तेंडुलकर आणि शमीही यांच्या संघातही बदल झाला आहे.

