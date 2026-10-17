चार वर्षांनंतर भारतात होणार IPL लिलाव? तारीख ठरली, पण त्याच दिवशी IND vs SL सामना... सावळागोंधळ

इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) आगामी हंगामासाठी खेळाडूंचा लिलाव कुठे आणि कधी होणार, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. अशातच आयपीएल २०२७ च्या लिलावाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा लिलाव १६ डिसेंबर रोजी गोव्यातील आयटीसी ग्रँड हॉटेलमध्ये होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल चार वर्षांनंतर आयपीएलचा लिलाव भारतात परतण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून (BCCI) याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..गेल्या काही वर्षांपासून आयपीएलचे लिलाव भारताबाहेर आयोजित करण्यात येत आहेत. यापूर्वीचे लिलाव दुबई, जेद्दाह आणि अबुधाबी येथे पार पडले होते. त्यापैकी जेद्दाह येथे मेगा ऑक्शन आयोजित करण्यात आलं होतं. आता आगामी हंगामाचा लिलाव भारतात घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. आयपीएलचे अध्यक्ष अरुण धुमाळ यांनी यापूर्वीच लिलाव भारतात आयोजित करण्याची बीसीसीआयची इच्छा असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, लग्नसराईचा हंगाम आणि योग्य ठिकाण उपलब्ध होण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे मागील काही वर्षांत लिलाव परदेशात घ्यावे लागले होते..IPL 2027 : राहुल द्रविड बनणार Mumbai Indians चा नवा प्रशिक्षक, रोहित शर्मा कॅप्टन? जयवर्धनेच्या एक्सिटनंतरची Inside Story.बीसीसीआयच्या लॉजिस्टिक्स टीमने फ्रँचायझींना लिलावाची संभाव्य तारीख आणि ठिकाण कळवलं आहे. गोव्यात होणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी प्रवास आणि इतर व्यवस्थांचं नियोजन करता यावं, या उद्देशाने हा संदेश पाठवण्यात आल्याचं समजतं. मात्र, लिलावाच्या ठिकाणावर आणि तारखेवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे..IPL 2027 पूर्वी मुंबई इंडियन्सच्या चॅम्पियनची 'एक्झिट'! ३ ट्रॉफी जिंकवून देणाऱ्या दिग्गजाने सोडली टीमची साथ.आगामी लिलाव हा मेगा ऑक्शनऐवजी छोटा लिलाव असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे फ्रँचायझी आपल्या संघातील खेळाडूंची रचना कायम ठेवत आवश्यक त्या जागांसाठी नव्या खेळाडूंवर बोली लावू शकतात. आता बीसीसीआयकडून अधिकृत घोषणा कधी होते आणि कोणत्या खेळाडूंवर मोठी बोली लागते, याची उत्सुकता क्रिकेट चाहत्यांना लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.