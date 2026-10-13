IPL 2027 मध्ये रोहित शर्मा पुन्हा मुंबईचा कर्णधार? हार्दिक पंड्याचं काय होणार?

मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. पाच वेळा संघाला विजेतेपद मिळवून देणारा रोहित शर्मा पुन्हा एकदा मुंबईच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारण्याची शक्यता आहे. IPL 2027 च्या हंगामासाठी फ्रँचायझीचं व्यवस्थापन रोहितच्या नावाला पसंती देत असल्याचं वृत्त आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. रोहितचं नाव चर्चेत आल्याने सध्याचा कर्णधार हार्दिक पंड्याच्या भवितव्याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे..रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सने २०१३, २०१५, २०१७, २०१९ आणि २०२० मध्ये आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. मात्र, २०२४ च्या हंगामापूर्वी हार्दिक पंड्याला गुजरात टायटन्सकडून संघात घेत मुंबईने कर्णधारपदाची जबाबदारी त्याच्याकडे सोपवली. हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली पहिल्या हंगामात मुंबईचा संघ गुणतालिकेत शेवटच्या स्थानावर राहिला. २०२५ मध्ये संघाने प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला, मात्र २०२० नंतर मुंबईला पुन्हा विजेतेपद मिळवता आलेलं नाही. त्यामुळे आता अनुभवी रोहितकडे नेतृत्व सोपवण्याचा विचार सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे..VIRAT ROHIT NEXT MATCH: ३ वनडे झाले, आता थेट ५ सामन्यांचा धडाका! विराट कोहली-रोहित शर्मा पुन्हा कधी दिसणार? तारीख अन् ठिकाण आलं समोर.रोहितच्या संभाव्य पुनरागमनामुळे हार्दिक पंड्याच्या मुंबईतील भवितव्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कोलकाता नाइट रायडर्स आणि राजस्थान रॉयल्स या संघांशी हार्दिकचं नाव जोडलं जात आहे. मुंबई आणि राजस्थान यांच्यात संभाव्य ट्रेडबाबत चर्चा झाल्याचंही वृत्त आहे. मात्र, कोणत्याही व्यवहारावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेलं नाही. राजस्थानकडून यशस्वी जैस्वालला मुंबईत आणण्याची चर्चा आहे..ROHIT SHARMA: ‘पुन्हा तीच भावना अनुभवायची आहे...’; २०२७ वर्ल्ड कपआधी रोहित शर्माचा मोठा खुलासा, शुबमन गिलच्या कॅप्टन्सीवरही बोलला.सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा यांची नावंही कर्णधारपदासाठी चर्चेत आहे. हार्दिक अनुपस्थित असताना सूर्यकुमारने संघाचं नेतृत्व केलं आहे. तर तिलक वर्माकडे भविष्यातील नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवण्याचा पर्यायही मुंबईसमोर आहे. अशात. रोहित २०२७ च्या हंगामात ४० वर्षांच्या जवळ असेल. त्यामुळे हा त्याचा अखेरचा आयपीएल हंगाम ठरणार का, याबाबतही उत्सुकता आहे. सध्या मात्र मुंबईच्या कर्णधारपदाबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आगामी हंगामात रोहित पुन्हा नेतृत्व करताना दिसणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.