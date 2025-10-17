IPL ची व्हॅल्यू कमी झाली! ऑनलाईन गेमिंगवरील बंदीचा फटका

क्रिकेटविश्वातील सर्वांत श्रीमंत संघटना असलेल्या 'बीसीसीआय'ची प्रतिष्ठेची आणि महत्त्वाची स्पर्धा आयपीएलच्या मूल्यांकनात सलग दुसऱ्या वर्षी घट झाल्याचे आर्थिक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. जिओस्टारकडून प्रसारण हक्कांचे एकत्रीकरण झाल्यामुळे बोली लढतीला पूर्णविराम मिळाला आणि ऑनलाइन गेमिंगवरील बंदीमुळे सुमारे दोन हजार कोटींचा फटका बसला असल्याचे कन्सल्टिंग फर्म डी अँड पी अॅडव्हायजरी यांच्या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे..२०२५ मध्ये या क्रिकेट लीगचे मूल्य आठ टक्क्यांनी कमी होऊन ते ७६,१०० कोटींवर आले आहे. २०२३ मध्ये हे मूल्यांकन ९२,५०० कोटी इतके सर्वाधिक होते, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महिला प्रीमियर लीगचे मूल्यही २०२५ मध्ये ५.६ टक्क्यांनी घसरून १,२७५ कोटींवर आले आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि वॉल्ट डिस्ने यांनी २०२४ मध्ये त्यांच्या भारतीय मीडिया व्यवसायांचे विलीनीकरण करून 'जिओस्टार' ही कंपनी स्थापन केली..Shocking News : वडिलांनी शेत विकून घर बांधायला ठेवले १४ लाख, १३ वर्षांच्या मुलाने ऑनलाईन गेममध्ये गमावले अन्... धक्कादायक घटनेने सगळेच हादरले.या हालचालीमुळे आयपीएलच्या प्रसारण आणि थेट प्रक्षेपण हक्कांसाठीची स्पर्धा कमी झाली. डी अँड पी अॅडव्हायजरीचे व्यवस्थापक आणि अहवालाचे लेखक संतोष एन म्हणाले, आयपीएल प्रसारण हक्क मिळवण्यासाठी २०१७ मध्ये सोनी, स्टार आणि झी यांच्यात तीव्र स्पर्धा होती. त्यामुळे मूल्यांकनात मोठी झेप दिसली. २०२१ मध्ये दोन स्पर्धकांमध्ये तीव्र लढत झाली आणि सर्वाधिक बोली लागली होती..ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारत सरकारने ऑनलाइन मनी गेमिंगवर बंदी घातल्याने आयपीएलच्या इकोसिस्टीमला आणखी एक धक्का बसला. या बंदीमागे व्यसन, मनी लॉन्डरिंग आणि आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांचा दाखला देण्यात आला होता..IPL 2026 पूर्वी मोठी बातमी! संजू सॅमसन जुन्या संघात परतणार?कर्णधारपदाची ऑफर; RR दोन फिरकीपटूंनाही रिलीज करणार.या निर्णयामुळे सुमारे १,५०० ते २००० कोटींच्या जाहिरात आणि प्रायोजकतेचा फटका बसला. त्यामुळे प्रसारकांच्या महसुलात, फ्रँचायझींचा वाटा यांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली, असे अहवालात म्हटले आहे, मात्र बीसीसीआयला मनी गेमिंग जाहिरातदारांची जागा भरण्यात अडचण येईल, असे वाटत नाही, असे संतोष म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.