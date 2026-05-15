अर्शदीप सिंग पुन्हा वादात अडकला! तिलक वर्मावर वर्णद्वेषी टिप्पणी, नेटकरी खवळले

Arshdeep Singh Allegedly Makes Racist Comment: पंजाब किंग्सचा(PBKS) वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग (Arshdeep Singh) याने मुंबई इंडियन्सच्या तिलक वर्मावर(Tilak Varma) केलेल्या कथित वर्णद्वेषी टिप्पणीमुळे त्याला सोशल मीडियावर जोरदार टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्यामध्ये पंजाबचा गोलंदाज अर्शदीप सिंग हा मुंबईच्या तिलक वर्मावर टिप्पणी करताना दिसत आहे. या व्हिडिओनंतर चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. काल झालेल्या पंजाब विरुद्ध मुंबई सामन्यात मुंबई इंडियन्सने पंजाबला ६ गडी राखून पराभूत केले. या पराभवानंतर पंजाबचा हा सलग पाचवा पराभव ठरला आहे..झालं असं की सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये अर्शदीप सिंग तिलक वर्माच्या जवळून जाताना "ओये अंधेरे" असे म्हणताना ऐकू येत आहे. या वक्तव्याचा अर्थ "अरे काळ्या माणसा असा घेतला जात असून यामुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. नेटकऱ्यांनी अर्शदीपवर वर्णद्वेषी टिप्पणी केल्याचा आरोप केला आहे. पुढे व्हिडिओमध्ये अर्शदीप हा नमन धीरकडे बोट दाखवत पंजाबीमध्ये म्हणतो, "आ देख, आ है पंजाब दा असली नूर, ते आ है नकली," ज्याचा अर्थ "हा आहे पंजाबचा खरा नूर आणि हा नकली" असा होतो..खेळाडूंवर कथित वर्णद्वेषी टिप्पणी केल्याचा आरोप अर्शदीप सिंगवर होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी स्नॅपचॅटवरील एका व्हिडिओमध्ये त्याच्यावर साई सुदर्शनबाबतही अशाच प्रकारची टिप्पणी केल्याचा आरोप झाला होता..त्या व्हिडिओमध्ये ईशान किशनही दिसत होता. व्हिडिओ सुरू करताना अर्शदीपने कॅमेरा ईशान किशनकडे फिरवत "बिहारी की आन बान शान, ईशान किशन" असे म्हटले होते. त्यानंतर ईशानने त्याला कॅमेरा साई सुदर्शनकडे वळवण्यास सांगितल्यावर अर्शदीप "चलो कैमरे की लेंस साफ करते हैं, होंठ कहाँ हैं?" असे म्हणताना ऐकू आला होता..दरम्यान, मुंबई इंडियन्ससाठी कालच्या सामन्यात तिलक वर्मा स्टार ठरला. पंजाब किंग्सला आयपीएल २०२६ मध्ये सलग पाचव्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. पंजाबने प्रथम फलंदाजी करत प्रभसिमरन सिंगच्या ५७ धावांच्या जोरावर २०० धावा केल्या होत्या. मात्र या धावांचा पाठलाग करताना मुंबई इंडियन्सने तिलक वर्माच्या दमदार ७५ धावांच्या खेळीच्या जोरावर १ चेंडू राखून विजय मिळवला. या सामन्यात तिलक वर्मा मुंबईच्या विजयाचा खरा हिरो ठरला.