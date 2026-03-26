Aryaman Birla: आयपीएल खेळाडू ते संघाची मालकी; रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाचे संचालक आर्यमन बिर्ला यांचा प्रवास

मुंबई : बहुचर्चित आयपीएल काही दिवसांवर आलेली असताना मंगळवारी मोठी घडामोड घडली. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स संघाची मालकी आदित्य बिर्ला समूहाने विकत घेतली. सर्वाधिक १६ हजार ७०६ कोटी रुपयांचा करार झाला आणि आर्यमन बिर्ला हे नाव चर्चेत आले..ते आता बंगळूर संघाची मालकी असलेल्या संयुक्त गटाचे सदस्य असणार आहेत. प्रथम श्रेणी आणि आयपीएल खेळाडू ते संघाची मालकी असा प्रवास झालेले ते एकमेव असणार आहे.कराराची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झालेली आहे. केवळ बीसीसीआयने त्यास मान्यता देणे, ही औपचारिकता आहे..आयपीएलच्या इतिहासात सर्वाधिक मोठ्या रकमेची ही उलाढाल झाली आहे. आदित्य बिर्ला समूह, ब्लॅकस्टोनची परपेच्युअल प्रायव्हेट इक्विटी कंपनी, अमेरिकन गुंतवणूकदार डेव्हिड ब्लिट्झर यांच्या मालकीचे बोल्ट व्हेंचर्स आणि टाइम्स ऑफ इंडिया यांचा हा संयुक्त गट आहे. त्यांनी एकत्रितपणे हा गट स्थापन केला आहे. त्यांनी मिळून बंगळूर संघाची मालकी घेतली आहे..आर्यमन बिर्ला हे सुप्रसिद्ध उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला याचे सुपुत्र आहेत. आर्यमन हेसुद्धा आता उद्योगपती आहेत; परंतु त्याअगोदर त्यांनी क्रिकेटमध्ये छोटीशी; पण लक्षवेधी कारकीर्द केलेली आहे..वयाच्या १७व्या वर्षी आर्यमन हे मुंबई सोडून मध्य प्रदेश क्रिकेटमध्ये दाखल झाले; पण त्याअगोदर त्यांच्याकडे इंग्लंडमध्ये खेळण्याचा अनुभव होता. तेथे वेस्ट हॅम्पस्टेड क्रिकेट क्लब लंडन स्कूल क्रिकेटमध्ये ते खेळले होते. मिडलसेक्स संघाचे माजी खेळाडू पॉल विक्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्यमन खेळत होते..२०१७ मध्ये देशातील महत्त्वाच्या रणजी क्रिकेट स्पर्धेत त्यांनी मध्य प्रदेश संघाचे प्रतिनिधित्व करण्यास सुरुवात केली. त्यांची ही निवड वयोगटासाठी असलेल्या सीके नायडू स्पर्धेत नऊ सामन्यांत ७५.२५च्या सरासरीने तीन शतकांसह केलेल्या ६०२ धावांच्या खेळीनंतर झाली होती..आर्यमन हे २०१८ ते १९ या वर्षात एकूण नऊ प्रथम श्रेणी सामने खेळले, त्यात आठ रणजी सामन्यांचा समावेश आहे. यात त्यांनी ऐतिहासिक ईडन गार्डनवर बंगाल संघाविरुद्ध दुसऱ्या डावात नाबात शतकी खेळी करून मध्य प्रदेश संघाचा पराभव टाळला होता. रजत पाटीदार आणि व्यंकटेश अय्यर हे मध्य प्रदेश संघातील त्यांचे सहकारी होते. हाच रजत पाटीदार आयपीएलमध्ये बंगळूर संघाचा कर्णधार आहे आणि त्याच संघाचे संचालक आर्यमन बिर्ला असणार आहे..रणजी स्पर्धेतील कामगिरीच्या जोरावर आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्स संघाने २०१८ मध्ये आर्यमन यांना आपल्या संघात घेतले; परंतु २०१९ आणि २०१९ मध्ये या दोन वर्षांत त्यांना एकही आयपीएल सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. त्यानंतर वयाच्या २२व्या वर्षी त्यांनी क्रिकेटपासून ब्रेक घेतला. या ब्रेकनंतर आर्यमन उद्योगात दाखल झाले.