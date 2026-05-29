IPL च्या थरारादरम्यान BCCI चा सर्वात मोठा निर्णय; शेवटच्या २ सामन्यांपूर्वी 'या' गोष्टीवर घातली बंदी, कारण...

BCCI decision shocks IPL fans: आयपीएल २०२६(IPL) च्या हंगामात आता फक्त २ सामने शिल्लक राहिले आहेत. मात्र या दोन महत्त्वाच्या सामन्यांपूर्वी बीसीसीआयने मोठा निर्णय घेत नवीन नियम लागू केले आहेत.माहितीनुसार, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) भ्रष्टाचारविरोधी आणि सुरक्षा युनिटने (ACSU) आयपीएल २०२६ मधील सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला सामन्याच्या दिवशी स्मार्ट ग्लासेस आणि इतर अत्याधुनिक चष्मे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत..बीसीसीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने खेळाडू आणि सामना अधिकाऱ्यांना आयपीएलमध्ये स्मार्ट सनग्लासेस वापरण्यास बंदी घातली आहे. या स्मार्ट चष्म्यांमधून मोबाइल डेटा किंवा वाय-फायद्वारे मैदानातील दृश्यांचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग किंवा व्हिडिओ कॉलिंग करता येते. त्यामुळे मैदानातील किंवा ड्रेसिंग रूममधील महत्त्वाची माहिती, रणनीती आणि चर्चा बाहेर जाण्याची भीती बीसीसीआयला आहे..१० संघ, ७४ सामने अन् सरावाचे नियम; IPL 2026 मध्ये नेमका काय बदल झाला?.काही कंपन्या आयपीएल किंवा इतर लीगच्या फ्रँचायझींना आणि खेळाडूंना हे स्मार्ट चष्मे विकण्याचा तसेच त्याचे मार्केटिंग करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. ही बाब बीसीसीआयच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने पावले उचलली. मॅच फिक्सिंग आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी तसेच मैदानावरील सुरक्षा मजबूत ठेवण्यासाठी हा कडक नियम लागू करण्यात आला आहे..या सर्व गोष्टींचा विचार करून सामन्याच्या दिवशी खेळाडू आणि सामना अधिकाऱ्यांना स्मार्ट ग्लासेस वापरण्यास किंवा जवळ बाळगण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी ड्रेसिंग रूम, डगआउट आणि खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या सर्व उच्च-सुरक्षा क्षेत्रांमध्ये लागू असेल.ACSU ला भीती आहे की या स्मार्ट चष्म्यांमधून सामन्यात नेमकं काय सुरू आहे, याची माहिती थेट मैदानाबाहेर पाठवली जाऊ शकते. त्यामुळे कोणताही धोका पत्करायचा नाही, अशी भूमिका बीसीसीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने घेतली आहे..हे आहेत नवीन नियमनवीन नियमानुसार खेळाडू आणि त्यांचे सपोर्ट स्टाफ सामन्याच्या ठिकाणी पोहोचताच त्यांना स्मार्ट चष्मे सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागतील. तसेच ड्रेसिंग रूम किंवा खेळाडूंच्या विश्रांती क्षेत्रात जाण्यापूर्वी मोबाइल, स्मार्ट वॉच आणि इंटरनेट सुविधा असलेली इतर उपकरणे देखील जमा करावी लागणार आहेत..IPL 2026 : खेळाडू हनी ट्रॅपच्या जाळ्यात? BCCI ला भीती, फ्रँचायझीना पाठवलं ८ पानांची नियमावली.बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे की या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असेल. कोणत्याही खेळाडू किंवा अधिकाऱ्याकडे स्मार्ट चष्मा किंवा इंटरनेट सुविधा असलेले उपकरण आढळल्यास तो नियमभंग मानला जाईल.अशा परिस्थितीत संबंधितांवर आयपीएल २०२६ च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच वैयक्तिक दंडही आकारला जाऊ शकतो. बीसीसीआयला आशा आहे की सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ या नियमांचे पूर्णपणे पालन करतील.