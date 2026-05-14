Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह आयसीसी कसोटी गोलंदाजी अव्वल, जायसवाल और शुभमन गिल टॉप १० मध्ये

दुबई : भारताचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराचे ८७९ गुणांसह आयसीसी कसोटी क्रमवारीतील अव्वल स्थान कायम राहिले..फलंदाजीच्या क्रमवारीत यशस्वी जयस्वाल आणि कर्णधार शुभमन गिल अनुक्रमे आठव्या आणि नवव्या स्थानावर आहेत, तर इंग्लंडचा ज्यो रूट ८८० गुणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. जयस्वालचे ७५० तर गिलचे ७३० गुण आहेत..फलंदाजीच्या या क्रमवारीत इंग्लंडचा हॅरी ब्रुक दुसऱ्या, ऑस्ट्रेलियाचे ट्रॅव्हिस हेड आणि स्टीव स्मिथ अनुक्रमे तिसऱ्या, चौथ्या क्रमांकावर आहेत. २०२६ मधील कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या सर्कलमध्ये भारतीय संघ अजून एकही कसोटी सामना खेळलेला नाही..भारताचा अखेरचा कसोटी सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नोव्हेंबर महिन्यात भारतात झाला होता. गोलंदाजीत भारताचे मोहम्मद सिराज १२, तर रवींद्र जडेजा आणि कुलदीप यादव अनुक्रमे १४ आणि १५ व्या क्रमांकावर आहेत.